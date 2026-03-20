Глава Еврокомиссии пообещала найти способ предоставить Украине 90 млрд евро

Глава Еврокомиссии пообещала найти способ предоставить Украине 90 млрд евроВыдача кредита осложняется позицией Венгрии и Словакии
Европейские власти предоставят Украине кредит на 90 млрд евро «тем или иным способом». Об этом сообщила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
«Мы добьемся своего тем или иным способом», – сказала она (цитата по Reuters).
Председатель Совета Евросоюза Антонио Коста заявил, что европейские лидеры осудили «неприемлемое» сопротивление Венгрии во время своей встречи. По его словам, «сделка есть сделка» и ЕС должен «сдержать свое слово».
Очередное голосование по предоставлению кредита прошло 19 марта. Прежде инициативу блокировала только Венгрия, теперь к ней присоединилась и Словакия. За предоставление кредита проголосовали 25 из 27 стран ЕС.
Главной претензией венгерских и словацких властей является ситуация вокруг нефтепровода «Дружба». Украинские власти в феврале заявили, что в результате ударов был поврежден участок нефтепровода «Дружба», транзит в Венгрию и Словакию приостановлен.
Послы стран ЕС согласовали предоставление кредита на 90 млрд евро для Украины 4 февраля. Он стал альтернативой прямому использованию замороженных российских активов.