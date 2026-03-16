В Венгрии предупредили о последствиях для всего ЕС от перекрытия «Дружбы»
Перекрытие доступа к трубопроводу «Дружба» украинской стороной будет иметь последствия для всего Евросоюза, поскольку такое решение подрывает энергетическую безопасность стран объединения. Об этом Politico заявил министр Венгрии по делам союза Янош Бока.
Он также рассказал, что представители Киева отказались от личной встречи, а также не предоставили делегации Венгрии доступ к трубопроводу.
«Насколько Еврокомиссия на самом деле привержена обеспечению доступа к трубопроводу "Дружба", это еще предстоит увидеть», – добавил министр.
Глава МИД Украины Андрей Сибига 12 февраля заявил, что в результате ударов был поврежден участок нефтепровода «Дружба», транзит в Венгрию и Словакию приостановлен. В Европе считают, что угрозы в краткосрочном отсутствии поставок нефти в Венгрию и Словакию нет, так как обе страны обладают достаточными запасами.
5 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что республика остановит транзит поставок на Украину через свою территорию. Такой режим продлится, пока Киев не запустит нефтепровод «Дружба».
Словацкий премьер-министр Роберт Фицо 16 марта заявил, что ЕС не должен ставить интересы Украины выше интересов государств – членов союза, таких как Словакия или Венгрия. Он также выразил недовольство тем, что Европейская комиссия не представила предложений по снижению цен на электроэнергию, несмотря на неоднократные просьбы премьер-министров и глав государств ЕС.