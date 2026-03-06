Орбан: Венгрия частично приостановит транзит на Украину до запуска «Дружбы»
Венгрия остановит транзит поставок на Украину через свою территорию. Такой режим продлится, пока Киев не запустит нефтепровод «Дружба», заявил премьер-министр республики Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
«Мы прекратили поставки бензина на Украину, не будем поставлять и дизельное топливо, но будем продолжать поставлять электроэнергию, а также приостановим важные для Украины поставки через Венгрию, пока Украина не согласится поставлять нефть», – сказал он.
5 марта венгерский премьер заявил, что страна заставит Киев запустить «Дружбу» с помощью «политических и финансовых инструментов». 4 марта премьер-министр Словакии Роберт Фицо также сообщил, что Украина не допустила посла ЕС к месту повреждения нефтепровода. По его словам, представители Словакии и Евросоюза пытались проверить состояние «Дружбы» на месте, но не были к нему допущены.
Bloomberg со ссылкой на источники писал, что страны Евросоюза могут предоставить Украине финансовую помощь для ремонта нефтепровода «Дружба». ЕК рассматривает выделение средств через механизм бюджетной поддержки, которую ЕС предоставляет Киеву.
5 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нефтепровод «Дружба» может заработать в течение месяца-полутора. Соответственно, запуск может произойти уже после парламентских выборов, которые пройдут 12 апреля. Кроме этого, Зеленский выступил с прямыми угрозами Орбану: он заявил, что может передать военным ВСУ номер премьер-министра Венгрии.