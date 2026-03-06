Орбан: Венгрия частично приостановит транзит на Украину до запуска «Дружбы»

5 марта венгерский премьер заявил, что страна заставит Киев запустить «Дружбу» с помощью «политических и финансовых инструментов». 4 марта премьер-министр Словакии Роберт Фицо также сообщил, что Украина не допустила посла ЕС к месту повреждения нефтепровода. По его словам, представители Словакии и Евросоюза пытались проверить состояние «Дружбы» на месте, но не были к нему допущены.