Орбан заявил о намерении Венгрии заставить Украину открыть трубопровод «Дружба»
Венгрия заставит Украину с помощью «политических и финансовых инструментов» открыть трубопровод «Дружба», через который российская нефть поступает на венгерские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в ходе пресс-конференции.
«Я хочу ясно заявить, что мы победим, и победим силой. <...> Никакого компромисса не будет. Мы их победим, прорвем нефтяную блокаду и заставим украинцев возобновить поставки», – заявил он (цитата по Reuters).
21 февраля Орбан заявил, что Будапешт может прекратить поставки электроэнергии на Украину, если транзит по «Дружбе» не будет восстановлен. Он также напомнил, что Венгрия в ответ на действия Киева прекратила поставки дизельного топлива и заблокировала выделение Украине кредита Евросоюза на 90 млрд евро. С аналогичным требованием выступила и Словакия.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 4 марта сообщил, что украинская сторона не допустила посла ЕС к месту повреждения нефтепровода «Дружба». По его словам, представители Словакии и Евросоюза пытались проверить состояние трубопровода на месте, однако Киев не предоставил им доступ к объекту.