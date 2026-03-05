Орбан заявил о намерении Венгрии заставить Украину открыть трубопровод «Дружба»

21 февраля Орбан заявил, что Будапешт может прекратить поставки электроэнергии на Украину, если транзит по «Дружбе» не будет восстановлен. Он также напомнил, что Венгрия в ответ на действия Киева прекратила поставки дизельного топлива и заблокировала выделение Украине кредита Евросоюза на 90 млрд евро. С аналогичным требованием выступила и Словакия.