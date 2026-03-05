Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Орбан заявил о намерении Венгрии заставить Украину открыть трубопровод «Дружба»

Ведомости

Венгрия заставит Украину с помощью «политических и финансовых инструментов» открыть трубопровод «Дружба», через который российская нефть поступает на венгерские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в ходе пресс-конференции.

«Я хочу ясно заявить, что мы победим, и победим силой. <...> Никакого компромисса не будет. Мы их победим, прорвем нефтяную блокаду и заставим украинцев возобновить поставки», – заявил он (цитата по Reuters).

21 февраля Орбан заявил, что Будапешт может прекратить поставки электроэнергии на Украину, если транзит по «Дружбе» не будет восстановлен. Он также напомнил, что Венгрия в ответ на действия Киева прекратила поставки дизельного топлива и заблокировала выделение Украине кредита Евросоюза на 90 млрд евро. С аналогичным требованием выступила и Словакия.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 4 марта сообщил, что украинская сторона не допустила посла ЕС к месту повреждения нефтепровода «Дружба». По его словам, представители Словакии и Евросоюза пытались проверить состояние трубопровода на месте, однако Киев не предоставил им доступ к объекту.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте