Фицо: Украина не пустила посла ЕС на нефтепровод «Дружба»
Украина не допустила посла Европейского союза (ЕС) к месту повреждения нефтепровода «Дружба», заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Его слова передает Dennik.
По словам Фицо, Словакия и ЕС пытались проверить состояние трубопровода на месте, однако украинская сторона не разрешила доступ к объекту.
«Сначала мы попросили нашего посла поехать туда. Ему не разрешили. Затем посол Европейского союза на Украине попросила посетить это место. Ей тоже не разрешили», – заявил он.
Премьер добавил, что Словакия предлагала создать специальную инспекционную группу для проверки ситуации, однако и это предложение было отклонено. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский отказался от такой инициативы даже после обращения председателя Еврокомиссии.
Фицо утверждает, что располагает спутниковыми снимками, которые свидетельствуют о том, что повреждения на трубопроводе не настолько серьезны, чтобы препятствовать транзиту нефти в Словакию, Венгрию и другие страны Европы.
«У меня есть спутниковые снимки. На основании этих снимков абсолютно подтверждается, что там нет повреждений в такой степени, чтобы это препятствовало поставкам нефти», – сказал он.
4 марта правительство Словакии решило расторгнуть соглашение с «Укрэнерго» об аварийных поставках электроэнергии.
Глава МИД Украины Андрей Сибига 12 февраля заявил, что в результате ударов был поврежден участок нефтепровода «Дружба», транзит в Венгрию и Словакию приостановлен. 21 февраля венгерский премьер Виктор Орбан говорил, что Будапешт может принять решение о прекращении поставок электроэнергии на Украину, если страна не возобновит транзит по «Дружбе». Он напомнил, что в ответ на враждебные действия со стороны Киева Венгрия прекратила поставки дизельного топлива и заблокировала предоставление Украине Евросоюзом кредита на 90 млрд евро. С аналогичным требованием к Украине выступила и Словакия.