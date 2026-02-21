Газета
Главная / Политика /

Орбан пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину

Ведомости

Венгрия может принять решение о прекращении поставок электроэнергии на Украину, если страна не возобновит транзит нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Он напомнил, что в ответ на враждебные действия со стороны Киева Будапешт прекратил поставки дизельного топлива и заблокировал предоставление Украине Евросоюзом кредита на 90 млрд евро. По словам премьера, значительная часть электроэнергии поступает в страну из Венгрии и, если перестать поставлять ее, могут возникнут большие неприятности.

«Словаки вчера подняли этот вопрос, и если потребуется, мы предпримем и такой шаг», – предупредил Орбан (цитата по ТАСС).

Почему Венгрия и Словакия с января не получают по «Дружбе» нефть

Политика / Международные отношения

21 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что республика с 23 февраля может приостановить подачу электроэнергии на Украину, если страна не возобновит транзит нефти по «Дружбе».

12 февраля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в результате атак был поврежден участок «Дружбы», после чего транзит в Венгрию и Словакию приостановили.

18 февраля Венгрия прекратила поставки дизельного топлива в Киев, отметив, что возобновит их только после начала подачи нефти по нефтепроводу. Словацкий НПЗ Slovnaft прекратил экспорт нефти на Украину и направил всю продукцию на внутренний рынок.

