Почему Венгрия и Словакия с января не получают по «Дружбе» нефть

Почему Венгрия и Словакия с января не получают по «Дружбе» нефтьВ ответ они отказали Киеву в дизтопливе и просят Хорватию разрешить транзит с моря
В том что Венгрия и Словакия с конца января в третий раз с начала конфликта на Украине не получают нефть по трубопроводу «Дружба» из России, виноват Киев. Об этом 20 января заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
«Дружба» была перекрыта теми, кто взорвал «Северный поток», – Украиной», – сказал Орбан на пресс-конференции в Вашингтоне, где находится в рамках первого заседания «Совета мира» президента США Дональда Трампа (цитата по венгерскому телеграфному агентству MTI).
Орбан, отрицая заявления Киева о серьезных повреждениях артерии, отметил, что «нефтепровод «Дружба» функционален». «Нет никаких технических препятствий для возобновления украинцами транспортировки нефти», – сказал венгерский премьер.
Он выразил надежду, что Еврокомиссия (ЕК) «вызовет и допросит» представителей Украины, так как Брюссель обязан защищать Будапешт как члена Евросоюза (ЕС) от угроз энергетической безопасности. «[ЕК] должна отстаивать интересы государств-членов, поэтому сейчас должна встать на сторону Венгрии и Словакии против Украины. Это ее работа, этого мы от нее ждем», – сказал Орбан.
ЕК 19 февраля подтвердила, что 25 февраля созовет совещание спецгруппы в связи с прекращением поставок по «Дружбе» и уже обсуждала вопрос 16 и 17 февраля. Кроме того, там обсудили прекращение с 18 февраля поставок дизтоплива Украине из Словакии и Венгрии, где оно производится на НПЗ венгерской компании MOL. Как сообщил 18 февраля британский телеканал Sky News со ссылкой на источники, ЕК требует от Украины ремонта трубопровода «Дружба» и ожидает получить график работ в ближайшее время. Хотя официально ЕК 19 февраля заверила, что не оказывает давления на Киев. При этом источники Financial Times 20 февраля сообщили, что Венгрия блокировала выделение финпомощи ЕС Украине на 90 млрд евро, что была согласована в 2025 г. из средств внутриевропейского займа как альтернатива «репарационного кредита» с изъятием замороженных активов России.
В Будапеште заявили, что поставок Киеву не будет до восстановления работы «Дружбы». А 19 февраля глава канцелярии премьера Венгрии Гергей Гуйяш пригрозил Украине прекращением поставок электричества и газа, повторив угрозу премьера Словакии Роберта Фицо от 18 февраля. Словацкие власти прекращают экспорт топлива и перенаправляют его на создание запасов для внутреннего рынка, объявляют чрезвычайное положение в энергетике и дают часть государственных запасов НПЗ Slovnaft (принадлежит MOL). Запасов в Словакии на 90 дней.
Венгерский премьер, выступая 20 февраля, также связал трехнедельную паузу в прокачке нефти по «Дружбе» с намерением Украины повлиять на внутренние дела Венгрии, где в апреле пройдут парламентские выборы. «Украинцы заинтересованы в том, чтобы в Венгрии было дружественное Украине правительство. Украина заинтересована в том, чтобы в Венгрии воцарился хаос, за который заплатит народ, и таким образом они смогут повлиять на создание благоприятного для себя правительства», – считает Орбан.
Такую же связь 17 февраля нашел и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, высказавшись еще более определенно. По его словам, Украина перекрыла «Дружбу», так как «в соответствии со своей антивенгерской политикой президент [Владимир] Зеленский решил вмешаться в выборы в Венгрии, пытаясь спровоцировать кризис в сфере энергоснабжения» (цитата по MTI). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию энергетическим шантажом Венгрии и Словакии Украиной.
По данным венгерской MOL, поставки российской нефти по проходящей через Украину южной ветке нефтепровода «Дружба» прекратились 27 января. Украина заявляет, что это произошло из-за российского удара по ТЭК 27 января. Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил 12 февраля о повреждении участка «Дружбы». В ответ на обвинения Орбана в намеренной приостановке поставок в «Укртранснафте» 20 февраля заявили, что в этом виновата Россия, а что ремонтные работы продолжаются. В Минобороны России об ударах по такой инфраструктуре не сообщали.
При этом на российской стороне она уже подвергалась ударам ВСУ в середине–конце августа 2025 г. – в Брянской области. А в 2024 г. Украина с июля по сентябрь перекрывала «Дружбу» под предлогом того, что по ней проходила нефть «Лукойл», которую Киев внес в санкционные списки. Тогда простой закончился после смены формальной схемы владения сырьем в трубе. Точка, где оно переходило в собственность венгерской MOL, перенесена на украинско-белорусскую границу. Венгрия и Словакия имеют исключение из санкций ЕС, запрещающих поставки трубопроводной нефти из России. Сначала оно действовало до 2025 г., потом до 2027 г.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты согласны с точкой зрения венгерских властей, что третий с начала боевых действий на Украине инцидент является не технической, а политической проблемой за полтора месяца до венгерских выборов. По словам эксперта Финансового университета при правительстве России Игоря Юшкова, в Киеве решили на фоне того, что вооруженный конфликт с Россией завершается, больше не «сдерживаться» ради финансовых выгод платы от транзита.
Украинские власти считают, что могут «продавить» позицию Венгрии и Словакии в ЕС, говорит Юшков, тем более что в 2025 г. они уже «дали слабину». «Будапешт и Братислава не сделали никаких серьезных шагов в виде прекращения поставок топлива и электричества после прекращения транзита российского газа, наоборот, перепродавая Украине излишки газа, переброшенные через «Турецкий поток», и во время блокировки «Дружбы» пойдя на уступки», – говорит эксперт. Киев в этом споре блокируется с евробюрократией в Брюсселе, спешащей решать проблемы фрондирующих членов ЕС, тем более, что словацкие и венгерские власти пытались увиливать от участия в его плане по отказу от российских энергоносителей с 2027 г., говорит он: «Фактически Украина обеспечивает принуждение Венгрии и Словакии к плану RePower».
При этом еще 15 февраля Сийярто призвал Хорватию открыть транзит в Венгрию и Словакию нефти из России по трубопроводу «Адрия», так как обе страны, как минимум Братислава и Будапешт, показывают Киеву, что он может навсегда лишиться платы за транзит в случае установления альтернативного пути поставок той же российской нефти, которая по цене все равно выгодней даже при больших издержках транспортировки по морю. А США уже дали венгерской MOL исключение из-под санкций. Сийярто 18 февраля заявил о первых контрактах на поставки нефти из России морем с отгрузкой в Хорватии и транзитом в Венгрию. В Хорватию, по словам Сийярто, эти партии нефти прибудут в начале марта, а потом в течение 5–10 дней прибудут на венгерскую территорию.
Однако ЕС пока не торопится давать исключение из санкций на отгрузки российской нефти. При этом вряд ли хорватский маршрут может полностью заменить для Венгрии и Словакии мощности «Дружбы», полагает замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его словам, покупать нефть венгры и словаки могут и у соседей – вопрос в стабильности поставок на внутренний рынок и сохранении текущих цен на топливо на сравнительно комфортном для населения уровне как социально-политического фактора, заключает Фролов.