Украинские власти считают, что могут «продавить» позицию Венгрии и Словакии в ЕС, говорит Юшков, тем более что в 2025 г. они уже «дали слабину». «Будапешт и Братислава не сделали никаких серьезных шагов в виде прекращения поставок топлива и электричества после прекращения транзита российского газа, наоборот, перепродавая Украине излишки газа, переброшенные через «Турецкий поток», и во время блокировки «Дружбы» пойдя на уступки», – говорит эксперт. Киев в этом споре блокируется с евробюрократией в Брюсселе, спешащей решать проблемы фрондирующих членов ЕС, тем более, что словацкие и венгерские власти пытались увиливать от участия в его плане по отказу от российских энергоносителей с 2027 г., говорит он: «Фактически Украина обеспечивает принуждение Венгрии и Словакии к плану RePower».