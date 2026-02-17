Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: компании рассматривают вопрос поставок нефти в Венгрию через Хорватию

Ведомости

Компании на корпоративном уровне обсуждают вопрос о возможности наращивания поставок нефти в Венгрию через Хорватию, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Мы видим, что, конечно, определенный энергетический шантаж со стороны Украины в адрес члена ЕС Венгрии имеет место», – подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, российская сторона находится в контакте с покупателями, но ситуация осложняется позицией Киева.

16 февраля министр экономики Хорватии Анте Шушняр заявил, что его страна готова помочь Венгрии и Словакии с поставками российской нефти. Он уточнил, что Загреб «не позволит поставить под угрозу топливное снабжение Центральной Европы».

Днем ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что республика и Словакия направили письмо министру экономики Хорватии с просьбой разрешить транзит нефти из России по Адриатическому нефтепроводу. Он назвал причиной запроса ситуацию с нефтепроводом «Дружба», транзит по которому приостановила Украина.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её