Песков: компании рассматривают вопрос поставок нефти в Венгрию через Хорватию

Днем ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что республика и Словакия направили письмо министру экономики Хорватии с просьбой разрешить транзит нефти из России по Адриатическому нефтепроводу. Он назвал причиной запроса ситуацию с нефтепроводом «Дружба», транзит по которому приостановила Украина.