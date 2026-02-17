Песков: компании рассматривают вопрос поставок нефти в Венгрию через Хорватию
Компании на корпоративном уровне обсуждают вопрос о возможности наращивания поставок нефти в Венгрию через Хорватию, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.
«Мы видим, что, конечно, определенный энергетический шантаж со стороны Украины в адрес члена ЕС Венгрии имеет место», – подчеркнул представитель Кремля.
По его словам, российская сторона находится в контакте с покупателями, но ситуация осложняется позицией Киева.
16 февраля министр экономики Хорватии Анте Шушняр заявил, что его страна готова помочь Венгрии и Словакии с поставками российской нефти. Он уточнил, что Загреб «не позволит поставить под угрозу топливное снабжение Центральной Европы».
Днем ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что республика и Словакия направили письмо министру экономики Хорватии с просьбой разрешить транзит нефти из России по Адриатическому нефтепроводу. Он назвал причиной запроса ситуацию с нефтепроводом «Дружба», транзит по которому приостановила Украина.