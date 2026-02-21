Газета
Главная / Политика /

Словакия может приостановить поставки электроэнергии Украине 23 февраля

Ведомости

Словакия с 23 февраля может приостановить подачу электроэнергии на Украину, если страна не возобновит транзит нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Если в понедельник поставки нефти в Словакию не будут возобновлены, я попрошу SEPS прекратить поставки электроэнергии на Украину», – подчеркнул он.

12 февраля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил, что в результате ударов был поврежден участок нефтепровода «Дружба», после чего транзит в Венгрию и Словакию приостановили.

Почему Венгрия и Словакия с января не получают по «Дружбе» нефть

Политика / Международные отношения

18 февраля Будапешт прекратил поставки дизельного топлива в Киев, заявив, что возобновит их только после начала подачи нефти по «Дружбе». Словацкий НПЗ Slovnaft прекратил экспорт нефти на Украину и направил всю продукцию на внутренний рынок.

20 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что блокировка работы «Дружбы» нарушает условия Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом (ЕС). Согласно документу, действия Киева не могут ставить под угрозу энергетическую безопасность ни одной страны – члена ЕС, а на Украине «рискуют ею прямо сейчас». Политик призвал Брюссель встать на сторону Венгрии и Словакии в споре о поставках.

