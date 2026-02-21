Словакия может приостановить поставки электроэнергии Украине 23 февраля

20 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что блокировка работы «Дружбы» нарушает условия Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом (ЕС). Согласно документу, действия Киева не могут ставить под угрозу энергетическую безопасность ни одной страны – члена ЕС, а на Украине «рискуют ею прямо сейчас». Политик призвал Брюссель встать на сторону Венгрии и Словакии в споре о поставках.