Словакия расторгла соглашение с Украиной об аварийных поставках электроэнергии
Правительство Словакии решило расторгнуть соглашение с «Укрэнерго» об аварийных поставках электроэнергии. Об этом сообщил глава государственной компании страны SEPS Мартин Магат.
«Мы категорически отвергаем идею о том, что мы собираемся вообще прекратить поставки электроэнергии на Украину», – добавил он (цитата по изданию Pravda).
Магат отметил, что с инициативой о расторжении контракта выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, правительство одобрило ее на заседании, состоявшемся 4 марта.
Глава МИД Украины Андрей Сибига 12 февраля заявил, что в результате ударов был поврежден участок нефтепровода «Дружба», транзит в Венгрию и Словакию приостановлен. 21 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что Будапешт может принять решение о прекращении поставок электроэнергии на Украину, если страна не возобновит транзит по «Дружбе». Он напомнил, что в ответ на враждебные действия со стороны Киева Венгрия прекратила поставки дизельного топлива и заблокировала предоставление Украине Евросоюзом кредита на 90 млрд евро. С аналогичным требованием к Украине выступила и Словакия.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Corriere della Sera заявил, что прекращение огня необходимо для восстановления работы нефтепровода «Дружба».