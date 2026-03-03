Зеленский отказался возобновлять поставки нефти по «Дружбе» без перемирия

21 февраля Орбан пригрозил Украине, что может прекратить поставки электроэнергии в страну, если она не возобновит транзит по «Дружбе». Он напомнил, что в ответ на враждебные действия со стороны Киева Венгрия остановила поставки дизельного топлива и заблокировала кредит Евросоюза Украине на 90 млрд евро.