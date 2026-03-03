Зеленский отказался возобновлять поставки нефти по «Дружбе» без перемирия
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Corriere della Sera заявил, что прекращение огня необходимо для восстановления работы нефтепровода «Дружба», по которому осуществляются поставки ресурса в Словакию и Венгрию.
«Я объяснил это [премьер-министру Словакии Роберту] Фицо: трубопровод разрушен, для его восстановления необходимо прекращение огня», – сказал украинский лидер.
В конце февраля газета Politico писала со ссылкой на европейских дипломатов, что Евросоюз (ЕС) может предложить Венгрии восстановление поставок нефти по трубопроводу «Дружба», если страна не будет блокировать финансовую помощь Украине. Издание отмечало, что лидеры ЕС хотят предоставить премьер-министру Венгрии Виктору Орбану «возможность сохранить лицо», чтобы избежать масштабного юридического конфликта с Брюсселем.
21 февраля Орбан пригрозил Украине, что может прекратить поставки электроэнергии в страну, если она не возобновит транзит по «Дружбе». Он напомнил, что в ответ на враждебные действия со стороны Киева Венгрия остановила поставки дизельного топлива и заблокировала кредит Евросоюза Украине на 90 млрд евро.