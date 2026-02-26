Politico: ЕС пообещает Венгрии восстановить «Дружбу» в обмен на поддержку Киева
Евросоюз (ЕС) рассматривает возможность пообещать Венгрии восстановление поставок нефти по трубопроводу «Дружба» в обмен на отказ Будапешта от блокирования финансовой помощи Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
По данным издания, лидеры ЕС ищут способ предоставить премьер-министру Венгрии Виктору Орбану «возможность сохранить лицо», чтобы избежать масштабного юридического конфликта между Брюсселем и Будапештом. Речь идет о разблокировании кредита Украине на 90 млрд евро, а также о принятии 20-го пакета санкций.
Источники Politico утверждают, что компромисс может заключаться в подготовке политического документа с обещанием содействовать восстановлению поставок нефти через «Дружбу», поврежденную в результате недавних боевых действий на территории Украины. Такой шаг позволил бы Орбану представить ситуацию как дипломатическую победу на фоне предстоящих выборов в Венгрии.
«Он [Орбан] получит свой проклятый трубопровод. История с «Дружбой» не выглядит убедительной, но ему нужна победа в своей кампании»», – сказал один из источников.
Также на данный момент обсуждается возможность направить делегацию ЕС на Украину для проверки состояния «Дружбы», чтобы опровергнуть заявления Будапешта о его исправности.
12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в результате ударов был поврежден участок нефтепровода «Дружба», транзит в Венгрию и Словакию приостановлен.
21 февраля Орбан говорил, что Венгрия может принять решение о прекращении поставок электроэнергии на Украину, если страна не возобновит транзит по «Дружбе». Он напомнил, что в ответ на враждебные действия со стороны Киева Венгрия прекратила поставки дизельного топлива и заблокировала предоставление Украине Евросоюзом кредита на 90 млрд евро.