Politico: ЕС пообещает Венгрии восстановить «Дружбу» в обмен на поддержку Киева

21 февраля Орбан говорил, что Венгрия может принять решение о прекращении поставок электроэнергии на Украину, если страна не возобновит транзит по «Дружбе». Он напомнил, что в ответ на враждебные действия со стороны Киева Венгрия прекратила поставки дизельного топлива и заблокировала предоставление Украине Евросоюзом кредита на 90 млрд евро.