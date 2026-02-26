Орбан написал Зеленскому открытое письмо с призывом разблокировать «Дружбу»
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал в соцсети X открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, где призвал его изменить «свою антивенгерскую политику».
Орбан заявил Зеленскому, что тот на протяжении четырех лет не может принять позицию суверенного венгерского правительства и народа страны насчет российско-украинского конфликта. Все это время, по словам Орбана, украинский лидер «работает над тем, чтобы втянуть Венгрию в конфликт» между своей страной и Россией.
«Мы также видим, что вы, Брюссель и венгерская оппозиция координируют усилия по установлению проукраинского правительства у власти в Венгрии», – подчеркнул он.
Премьер Венгрии напомнил, что в последние дни украинские власти заблокировали нефтепровод «Дружба», имеющий «решающее значение для энергоснабжения» страны. Эти действия противоречат интересам Будапешта, отметил премьер.
По его словам, народ Венгрии не несет ответственности за ситуацию, в которой оказалась Украина, сочувствует народу республики, но не хочет участвовать в конфликте. Как и не желает финансировать военные действия и тратить больше денег за энергоносители, добавил он.
«Я призываю вас немедленно возобновить работу нефтепровода «Дружба» и воздержаться от дальнейших атак на энергетическую безопасность Венгрии», – сказал Орбан.
12 февраля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что участок нефтепровода «Дружба» поврежден в результате ударов. Транзит в Венгрию и Словакию был приостановлен. Будапешт и Братислава осудили действия Киева. По мнению Орбана, на Украине «прекрасно знают, что делают». Он считает, что Киев намерен спровоцировать дефицит топлива в Венгрии и рост цен на бензин в стране до 1000 форинтов (свыше 2,5 евро) за несколько недель до выборов.