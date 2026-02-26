Орбан написал Зеленскому открытое письмо с призывом разблокировать «Дружбу»

12 февраля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что участок нефтепровода «Дружба» поврежден в результате ударов. Транзит в Венгрию и Словакию был приостановлен. Будапешт и Братислава осудили действия Киева. По мнению Орбана, на Украине «прекрасно знают, что делают». Он считает, что Киев намерен спровоцировать дефицит топлива в Венгрии и рост цен на бензин в стране до 1000 форинтов (свыше 2,5 евро) за несколько недель до выборов.