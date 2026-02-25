Фицо пригрозил Украине новыми ограничениями за блокировку нефтепровода «Дружба»
Братислава готова ввести новые ограничения для Украины из-за блокировки российской нефти, проходящей через Украину по нефтепроводу «Дружба». Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Правительство готово и к другим ответным мерам, если мы будем видеть, что украинский президент не заинтересован поставлять нам то, на что у нас есть право, то, что мы купили», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Фицо 23 февраля объявил, что Словакия не поможет Украине с электроэнергией из-за повреждения «Дружбы».
12 февраля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в результате ударов был поврежден участок нефтепровода «Дружба», в связи с чем транзит в Венгрию и Словакию был приостановлен. Будапешт и Братислава осудили действия Киева. По версии премьера Венгрии Виктора Орбана, на Украине «прекрасно знают, что делают». Он считает, что Киев намерен спровоцировать дефицит топлива в Венгрии и рост цен на бензин в стране до 1000 форинтов (свыше 2,5 евро) за несколько недель до выборов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила 24 февраля, что ЕС обратился к Украине с просьбой ускорить ремонт нефтепровода «Дружба». Президент Украины Владимир Зеленский заявил на следующий день, что Украина не сможет быстро отремонтировать нефтепровод.