Словакия больше не будет поставлять Украине электроэнергию
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что начиная с 23 февраля Украина больше не сможет рассчитывать на аварийные поставки электроэнергии от Братиславы, если обратится с такой просьбой. Об этом он сообщил в своем видеообращении, опубликованном в Facebook
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 12 февраля заявил, что в результате атак был поврежден участок «Дружбы», после чего транзит в Венгрию и Словакию приостановили.
18 февраля Венгрия прекратила поставки дизельного топлива в Киев, отметив, что возобновит их только после начала подачи нефти по нефтепроводу «Дружба».
Словацкий НПЗ Slovnaft также прекратил экспорт на Украину и направил всю продукцию на внутренний рынок. Фицо 21 февраля сообщил, что республика с 23 февраля может приостановить подачу электроэнергии на Украину, если страна не возобновит транзит нефти по «Дружбе».