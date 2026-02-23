Словакия больше не будет поставлять Украине электроэнергию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что начиная с 23 февраля Украина больше не сможет рассчитывать на аварийные поставки электроэнергии от Братиславы, если обратится с такой просьбой. Об этом он сообщил в своем видеообращении, опубликованном в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) .