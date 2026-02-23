Газета
Главная / Политика /

Словакия больше не будет поставлять Украине электроэнергию

Ведомости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что начиная с 23 февраля Украина больше не сможет рассчитывать на аварийные поставки электроэнергии от Братиславы, если обратится с такой просьбой. Об этом он сообщил в своем видеообращении, опубликованном в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 12 февраля заявил, что в результате атак был поврежден участок «Дружбы», после чего транзит в Венгрию и Словакию приостановили.

18 февраля Венгрия прекратила поставки дизельного топлива в Киев, отметив, что возобновит их только после начала подачи нефти по нефтепроводу «Дружба».

Словацкий НПЗ Slovnaft также прекратил экспорт на Украину и направил всю продукцию на внутренний рынок. Фицо 21 февраля сообщил, что республика с 23 февраля может приостановить подачу электроэнергии на Украину, если страна не возобновит транзит нефти по «Дружбе».

