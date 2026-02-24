Газета
ЕС призвал Украину ускорить ремонт нефтепровода «Дружба»

Ведомости

Евросоюз обратился к Украине с просьбой ускорить ремонт нефтепровода «Дружба». Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Киеве.

«Я хотела бы поблагодарить премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича за усилия по обеспечению и увеличению поставок нефти в Венгрию, Словакию и Сербию через Адриатический трубопровод. В то же время мы просим ускорить ремонт трубопровода», – сказала фон дер Ляйен (цитата по «РИА Новости»).

12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в результате ударов был поврежден участок нефтепровода «Дружба», транзит в Венгрию и Словакию приостановлен.

60 лет «Дружбы»

Бизнес / ТЭК

Европейская комиссия (ЕК) требует от Украины ремонта трубопровода «Дружба». ЕК заявляет, что не видит угрозы в краткосрочном отсутствии поставок нефти в Венгрию и Словакию, так как обе страны обладают достаточными запасами. При этом, по словам представителя, комиссия находится в контакте с Украиной относительно сроков восстановления.

24 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт разрушит «нефтяную блокаду», которую создает Украина.

По словам Орбана, на Украине «прекрасно знают, что делают». Он считает, что Киев намерен добиться нехватки топлива в Венгрии и роста цены на бензин в стране до 1000 форинтов (свыше 2,5 евро) за несколько недель до выборов. Орбан добавил, что такие меры необходимы Украине для свержения действующего правительства и замены его на своего «ставленника, лояльного Киеву».

