ЕС призвал Украину ускорить ремонт нефтепровода «Дружба»

По словам Орбана, на Украине «прекрасно знают, что делают». Он считает, что Киев намерен добиться нехватки топлива в Венгрии и роста цены на бензин в стране до 1000 форинтов (свыше 2,5 евро) за несколько недель до выборов. Орбан добавил, что такие меры необходимы Украине для свержения действующего правительства и замены его на своего «ставленника, лояльного Киеву».