Главная / Политика /

Орбан надеется разрушить «нефтяную блокаду» со стороны Киева

Ведомости

Будапешт разрушит «нефтяную блокаду», которую создает Украина. Об этом заявил в соцсети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Мы не будем помогать Украине в нефтяной блокаде, мы ее разрушим. Брюссель и Киев могут быть в этом уверены», – написал он.

По словам Орбана, на Украине «прекрасно знают, что делают». Он считает, что Киев намерен добиться нехватки топлива в Венгрии и роста цены на бензин в стране до 1000 форинтов (свыше 2,5 евро) за несколько недель до выборов. Орбан добавил, что такие меры необходимы Украине для свержения действующего правительства и замены его на своего «ставленника, лояльного Киеву».

21 февраля Орбан говорил, что Будапешт может принять решение о прекращении поставок электроэнергии на Украину, если страна не возобновит транзит нефти по нефтепроводу «Дружба». Он напомнил, что в ответ на враждебные действия со стороны Киева Венгрия прекратила поставки дизельного топлива и заблокировала предоставление Украине Евросоюзом кредита на 90 млрд евро.

