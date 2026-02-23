Сийярто: все повреждения нефтепровода «Дружба» устранены

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 21 февраля говорил, что Будапешт может принять решение о прекращении поставок электроэнергии на Украину, если страна не возобновит транзит нефти по нефтепроводу «Дружба». Он напомнил, что в ответ на враждебные действия со стороны Киева Венгрия прекратила поставки дизельного топлива и заблокировала предоставление Украине Евросоюзом кредита на 90 млрд евро. По словам премьера, значительная часть электроэнергии поступает в страну из Венгрии и, если перестать поставлять ее, могут возникнут большие неприятности.