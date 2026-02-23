Сийярто: все повреждения нефтепровода «Дружба» устранены
Венгрия получила от России подтверждение того, что все повреждения на нефтепроводе «Дружба» были устранены, он полностью готов к эксплуатации. Украина же не возобновляет транзит нефти по политическим мотивам. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто перед встречей с коллегами из стран Евросоюза в Брюсселе.
«Тот факт, что украинцы не возобновляют транспортировку по трубопроводу, является политическим шантажом Венгрии, поскольку это политическое, а не техническое или физическое решение», – сказал он (цитата по ТАСС).
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 21 февраля говорил, что Будапешт может принять решение о прекращении поставок электроэнергии на Украину, если страна не возобновит транзит нефти по нефтепроводу «Дружба». Он напомнил, что в ответ на враждебные действия со стороны Киева Венгрия прекратила поставки дизельного топлива и заблокировала предоставление Украине Евросоюзом кредита на 90 млрд евро. По словам премьера, значительная часть электроэнергии поступает в страну из Венгрии и, если перестать поставлять ее, могут возникнут большие неприятности.
18 февраля Венгрия прекратила поставки дизельного топлива в Киев, отметив, что возобновит их только после начала подачи нефти по нефтепроводу. Словацкий НПЗ Slovnaft прекратил экспорт нефти на Украину и направил всю продукцию на внутренний рынок.