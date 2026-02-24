Газета
Великобритания вывела из-под санкций нефтепровод «Дружба» до 2027 года

Ведомости

Великобритания вывела из-под санкций нефтепровод «Дружба» до октября 2027 г. Об этом стало известно из документа минфина Соединенного Королевства.

Лицензия, касающаяся «Дружбы», продлена до 14 октября 2027 г.

12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в результате ударов был поврежден участок нефтепровода «Дружба», транзит в Венгрию и Словакию приостановлен.

Европейская комиссия (ЕК) требует от Украины ремонта трубопровода «Дружба». ЕК заявляет, что не видит угрозы в краткосрочном отсутствии поставок нефти в Венгрию и Словакию, так как обе страны обладают достаточными запасами. При этом, по словам представителя, комиссия находится в контакте с Украиной относительно сроков восстановления.

