Зеленский отказался ускорить ремонт трубопровода «Дружба» по требованию ЕС
Украина не сможет быстро отремонтировать нефтепровод «Дружба», заявил президент Украины Владимир Зеленский, его цитирует France 24.
Он отметил, что Киеву несколько раз советовали в ближайшее время починить повреждения.
Это стало ответом на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая до этого призвала Зеленского ускорить ремонт «Дружбы» и восстановить поставки в Словакию и Венгрию, сообщали «РИА Новости».
12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в результате ударов был поврежден участок нефтепровода «Дружба», транзит в Венгрию и Словакию приостановлен.
Еврокомиссия (ЕК) заявляет, что не видит угрозы в краткосрочном отсутствии поставок нефти в Венгрию и Словакию, так как обе страны обладают достаточными запасами. При этом, по словам представителя, комиссия находится в контакте с Украиной и требует озвучить сроки восстановления в ближайшее время.
21 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что Будапешт может принять решение о прекращении поставок электроэнергии на Украину, если страна не возобновит транзит по «Дружбе». Он напомнил, что в ответ на враждебные действия со стороны Киева Венгрия прекратила поставки дизельного топлива и заблокировала предоставление Украине Евросоюзом кредита на 90 млрд евро. С аналогичным требованием к Украине выступила и Словакия.