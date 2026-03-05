ЕС может выделить Украине финансовую помощь для ремонта нефтепровода «Дружба»
Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность предоставления Украине финансовой помощи для ремонта нефтепровода «Дружба». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.
По их словам, Европейская комиссия может выделить средства через механизм бюджетной поддержки, которую ЕС предоставляет Киеву. Кроме того, Евросоюз готов направить экспертов для помощи в восстановлении инфраструктуры.
Еврокомиссия также обсуждает с Киевом возможность отправки миссии для оценки масштабов повреждений на объекте трубопровода. В Будапеште заявили, что готовы принять выводы такой инспекции при участии представителей Венгрии и Словакии.
4 марта премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина не допустила посла ЕС к месту повреждения нефтепровода «Дружба». По словам Фицо, Словакия и ЕС пытались проверить состояние трубопровода на месте, однако украинская сторона не разрешила доступ к объекту.
Глава МИД Украины Андрей Сибига 12 февраля заявил, что в результате ударов был поврежден участок нефтепровода «Дружба», транзит в Венгрию и Словакию приостановлен.
21 февраля венгерский премьер Виктор Орбан говорил, что Будапешт может принять решение о прекращении поставок электроэнергии на Украину, если страна не возобновит транзит по «Дружбе». Он напомнил, что в ответ на враждебные действия со стороны Киева Венгрия прекратила поставки дизельного топлива и заблокировала предоставление Украине Евросоюзом кредита на 90 млрд евро. С аналогичным требованием к Украине выступила и Словакия.