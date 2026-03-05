Зеленский пригрозил передать номер Орбана ВСУ из-за блокировки кредита ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может передать военным ВСУ номер премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, если Будапешт продолжит блокировать кредит Украине на 90 млрд евро. Об этом сообщило издание «Страна».
«Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – сказал Зеленский.
Противоречия между сторонами обострились на фоне ситуации вокруг нефтепровода «Дружба». Глава МИД Украины Андрей Сибига 12 февраля сообщил, что после ударов был поврежден участок трубопровода, из-за чего транзит нефти в Венгрию и Словакию был приостановлен.
21 февраля Орбан заявил, что Будапешт может прекратить поставки электроэнергии на Украину, если транзит по «Дружбе» не будет восстановлен. Он также напомнил, что Венгрия в ответ на действия Киева прекратила поставки дизельного топлива и заблокировала выделение Украине кредита Евросоюза на 90 млрд евро. С аналогичным требованием выступила и Словакия.
4 марта премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что украинская сторона не допустила посла ЕС к месту повреждения нефтепровода «Дружба». По его словам, представители Словакии и Евросоюза пытались проверить состояние трубопровода на месте, однако Киев не предоставил им доступ к объекту.