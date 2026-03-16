Фицо призвал ЕС не ставить интересы Украины выше Словакии и Венгрии
В ходе беседы с главой Европейского совета Антониу Коштой словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что ЕС не должен ставить интересы Украины выше интересов государств-членов союза, таких как Словакия или Венгрия. Об этом он написал в соцсети X.
Фицо рассказал, что беседа продлилась 45 мин и, в основном, была посвящена а вопросу восстановления работы нефтепровода «Дружба» на территории Украины.
«Словацкое правительство не может смириться с односторонним и вредным шагом президента Украины по прекращению транзита нефти и ожидает, что институты ЕС окажут давление на украинское руководство с целью восстановления поставок российской нефти», – написал премьер-министр Словакии.
Он также подчеркнул, что в разговоре с Коштой выразил недовольство тем, что Европейская комиссия не представила предложений по снижению цен на электроэнергию, несмотря на неоднократные просьбы премьер-министров и глав государств ЕС.
Глава МИД Украины Андрей Сибига 12 февраля заявил, что в результате ударов был поврежден участок нефтепровода «Дружба», транзит в Венгрию и Словакию приостановлен. ЕК находится в контакте с Украиной по поводу ремонта трубопровода. В Европе считают, что угрозы в краткосрочном отсутствии поставок нефти в Венгрию и Словакию нет, так как обе страны обладают достаточными запасами.
5 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что республика остановит транзит поставок на Украину через свою территорию. Такой режим продлится, пока Киев не запустит нефтепровод «Дружба».