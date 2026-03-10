Венгрия и Украина блокируют друг другу транзит нефти и денег

Венгрия и Украина блокируют друг другу транзит нефти и денегЗа «Дружбу» и угрозы Орбан задержал Киеву кредит ЕС, наличные и золото
Конфликт властей Будапешта и Киева за первую неделю марта вышел на новый уровень. МИД Украины уже рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Венгрию и выбирать другие транзитные маршруты.
Кредит, золото и угрозы
Длящийся конфликт из-за замороженных поставок Будапешту по нефтепроводу «Дружба» и угроз в адрес премьера Виктора Орбана пополнился новыми эпизодами. К замораживанию кредита ЕС Киеву на 90 млрд евро прибавилось задержание в Венгрии инкассаторов, перевозивших на территорию Украины $40 млн, 35 млн евро и 9 кг золота из Австрии.
«В конце концов, у них [Киева] закончатся деньги раньше, чем у нас закончится нефть, – заявил 7 марта Орбан, выступая на мероприятии в Дебрецене. – Я не жду извинений [от властей Украины], им достаточно открыть нефтепровод». Так он косвенно признал, что задержание инкассаторов связано с ситуацией с «Дружбой».
Первым об инциденте с инкассаторами сообщил 6 марта венгерский сайт Index. Портал уточнил, что это были сотрудники украинского Ощадбанка. В банке заявили, что они сопровождали две инкассаторские машины с наличными и золотом, а перевозка ценностей шла в соответствии с международным контрактом с австрийским Raiffeisenbank.
По данным властей Венгрии, транзит через нее наличности и золота на Украину осуществляется регулярно. Только с начала 2026 г. так перевезено более $900 млн, 420 млн евро и 146 кг золотых слитков.
В венгерском национальном налогово-таможенном ведомстве объяснили задержание инкассаторов расследованием по отмыванию денег. Портал «24» позже сообщил, что главным в группе был отставной украинский генерал спецслужб. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что перевозившиеся на Украину деньги могли иметь отношение к «военной мафии», и потребовал от Киева объяснить их происхождение.
Глава МИД Украины Андрей Сибига в посте в соцсети Х назвал семерых задержанных сотрудников банка «заложниками». По его словам, Венгрии направлена нота с требованием немедленного освобождения. В ночь на 7 марта Сибига сообщил в соцсети Х, что Киеву все же удалось добиться освобождения инкассаторов. Министр поблагодарил за это команду МИДа, украинского посольства в Будапеште, правоохранительных органов и иных неназванных ведомств.
При этом украинский министр ничего не сообщил о судьбе груза наличности и золота, не сказал он и о том, что они остались в Венгрии. На этот вопрос косвенно ответил днем 7 марта Орбан. Он заявил, что средства и ценности останутся в Венгрии до тех пор, пока не станет ясно, чьи они.
Задержание произошло на фоне роста напряженности в венгерско-украинских отношениях. Еще до новостей о задержании инкассаторов премьер Орбан 6 марта заявил в эфире радио Kossuth, что Будапешт приостановит транзит грузов, пока не возобновится поставка российской нефти по нефтепроводу «Дружба».
Так он отреагировал на угрозу президента Украины Владимира Зеленского. Зеленский заявил, что передаст украинским военным адрес того, кто блокирует кредит Киеву от ЕС.
Будапешт с конца февраля ветирует выделение 90 млрд евро Украине – после того как с 27 января по ее территории прекратился транзит российской нефти по южной ветке «Дружбы». Это уже третье перекрытие магистрали: в 2025 г. по ней на три месяца останавливался транзит нефти, из-за того что Киев внес российскую компанию «Лукойл» в санкционные списки, а затем «Дружба» приостанавливала подачу на неделю из-за ударов по ее инфраструктуре на территории Брянской области в России.
Орбан и премьер также пользующейся российской нефтью Словакии Роберт Фицо в начале марта анонсировали формирование комиссии по оценке состояния «Дружбы». Но они так и не получили разрешения на допуск этой комиссии к работе.
Кому это на руку
Приостановка работы «Дружбы» – триггер, но причины нынешней конфронтации глубже: это сочетание энергетической зависимости Венгрии от России, политических разногласий внутри ЕС и взаимного давления вокруг украинского конфликта, говорит замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов. По его словам, для Будапешта вопрос поставок дешевой российской нефти – элемент национальной безопасности, поэтому реакция венгерских властей стала заметно жестче.
Орбан и его окружение не зря поставили под удар деньги для Киева – этот сигнал наряду с визитом Сийярто в Москву 4 марта за гарантиями поставок нефти по прежней цене крайне чувствителен для украинских официальных лиц, отмечает лаборант отдела европейских исследований ИМЭМО РАН Артем Ильинский.
$900 млн,
Венгрия демонстрирует, что готова отвечать на давление конкретными действиями, использовать асимметричные рычаги, говорит Белов. За месяц до выборов венгерским обществом украинские власти в большинстве воспринимаются как ведущие себя жестко и даже оскорбительно, угрожая первым лицам государства и энергетической безопасности страны, отмечает эксперт.
Задержание инкассаторов, наличности и золота – это уже крайность, потому что положение вынуждает: премьеру Зеленский угрожает лично и, хотя, по данным венгерской MOL, запасов топлива в стране на момент перекрытия «Дружбы» было на 90 дней, из этого срока уже можно вычесть треть, говорит Ильинский. В краткосрочной перспективе Венгрия может частично компенсировать поставки альтернативными маршрутами, включая Хорватию, но чем дольше продолжается простой, тем выше издержки для экономики и топливного рынка, говорит Белов.
Характерно, что угрозы со стороны Зеленского в адрес Орбана раскритиковал даже лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр. «Ни один иностранный руководитель не может угрожать никому, ни одному венгру. Ни уходящему правительству Орбана, ни будущему правительству «Тисы». Я призываю украинского президента объяснить свои слова, и если он действительно это сказал, то пусть откажется от них», – сказал Мадьяр 5 марта.
Белов отмечает, что в случае с таким «заступничеством» срабатывает логика национального консенсуса: «В Венгрии могут спорить об Орбане, но вопросы энергобезопасности и внешнего давления воспринимаются как общенациональные. И даже оппозиционные политики не могут поддержать действия, которые угрожают интересам и первым лицам страны». По словам Ильинского, позиция Мадьяра «бьется» с его магистральной линией по поводу Украины, которая отличается от более либеральной внутренней повестки.
Во внутриполитической венгерской повестке такие конфликты обычно усиливали позиции Орбана, напоминает Белов: «Он строит свою политическую линию на сопротивлении внешнему давлению. В ситуации, когда поставки нефти оказываются под угрозой, этот аргумент, по идее, должен работать особенно эффективно».