Венгрия и Украина блокируют друг другу транзит нефти и денег

При этом украинский министр ничего не сообщил о судьбе груза наличности и золота, не сказал он и о том, что они остались в Венгрии. На этот вопрос косвенно ответил днем 7 марта Орбан. Он заявил, что средства и ценности останутся в Венгрии до тех пор, пока не станет ясно, чьи они.