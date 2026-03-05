Приведет ли эскалация на Ближнем Востоке к массовой релокации бизнеса из ОАЭ

Эскалация военного конфликта на Ближнем Востоке затронула не только его непосредственные стороны – США, Израиль и Иран, но и множество других стран Персидского залива. В частности, в первые же дни обстрелам подвергся один из крупнейших хабов российского бизнеса за рубежом – Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). По данным министра экономики и туризма страны Абдуллы бин Тук Аль-Марри, на конец прошлого года в ОАЭ было зарегистрировано более 13 500 российских компаний, из которых 2000 получили лицензии в прошлом году. В основном в Эмиратах регистрируется бизнес из сферы логистики, технологий, гостиничного бизнеса, розничной торговли, производства и широкого спектра услуг, уточнял он. Кроме того, российские офисы иностранных компаний после начала конфликта на Украине в 2022 г. массово перевозили сотрудников в Эмираты, писала WSJ. Например, в Дубай переехали специалисты Google, Goldman Sachs, McKinsey, Boston Consulting, JPMorgan и Rothschild & Co и др.