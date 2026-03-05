Приведет ли эскалация на Ближнем Востоке к массовой релокации бизнеса из ОАЭ

Приведет ли эскалация на Ближнем Востоке к массовой релокации бизнеса из ОАЭРоссийский бизнес из Эмиратов рассказал «Ведомостям» об обстановке в деловом хабе
Эскалация военного конфликта на Ближнем Востоке затронула не только его непосредственные стороны – США, Израиль и Иран, но и множество других стран Персидского залива. В частности, в первые же дни обстрелам подвергся один из крупнейших хабов российского бизнеса за рубежом – Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). По данным министра экономики и туризма страны Абдуллы бин Тук Аль-Марри, на конец прошлого года в ОАЭ было зарегистрировано более 13 500 российских компаний, из которых 2000 получили лицензии в прошлом году. В основном в Эмиратах регистрируется бизнес из сферы логистики, технологий, гостиничного бизнеса, розничной торговли, производства и широкого спектра услуг, уточнял он. Кроме того, российские офисы иностранных компаний после начала конфликта на Украине в 2022 г. массово перевозили сотрудников в Эмираты, писала WSJ. Например, в Дубай переехали специалисты Google, Goldman Sachs, McKinsey, Boston Consulting, JPMorgan и Rothschild & Co и др.
Обстановка в Дубае и Абу-Даби в первые дни марта была напряженной. Обломки иранских ракет и беспилотников упали рядом со зданиями отелей Fairmont The Palm, Atlantis The Royal, Burj Al Arab. В результате обстрела произошло возгорание дата-центра Amazon Web Services, взрывы были зафиксированы рядом с аэропортами. На этом фоне американские корпорации Nvidia и Amazon временно закрыли свои офисы в Дубае, их сотрудники переведены на удаленный режим работы.
Две крупнейшие фондовые биржи – Abu Dhabi Securities Exchange и Dubai Financial Market – возобновили работу лишь 4 марта, после двухдневного перерыва, объявленного для предотвращения возможного обвала рынков.
«Ведомости» попросили российских бизнесменов, находящихся в ОАЭ, описать ситуацию на месте и поделиться планами на ближайшее будущее.
Обстановка и нюансы работы бизнеса
Обстановка в Дубае в целом выглядит безопасной, говорит руководитель трейдинговой компании, работающей с российской продукцией. «Периодически что-то сбивают, где-то падают осколки, но это большая редкость, и интенсивность явно идет на спад. Были уведомления властей об опасности вечером в субботу, когда прилетело в порт Джебель Али. Это дало понимание, что в случае чего власти своевременно оповестят», – рассказывает он. Владелица компании Braginskaya & Architects Марина Брагинская отмечает, что у большинства резидентов очень высокое доверие к официальным СМИ и правительству. Максимальная информированность создает ощущение спокойствия, говорит она.
Пока в ОАЭ не наблюдается серьезных сбоев в работе бизнес-инфраструктуры, отмечают собеседники «Ведомостей». В основном банки работают без сбоев, выходил из строя только First Abudhabi Bank, что, вероятно, связано с возгоранием дата-центра Amazon Web Services, говорит российский разработчик, работающий в Дубае на иностранную компанию. Все функционирует штатно, кроме вопросов, требующих вовлечения людей, поясняет руководитель трейдинговой компании. «Например, у нас завис платеж на комплаенсе. Мы дали все документы в банк, но несколько дней банально некому нажать кнопку – людей нет в офисе», – рассказывает он.
Сейчас на рынках не наблюдается никаких сбоев – все функционирует в обычном режиме, соглашается старший бизнес-консультант группы компаний O2 Consulting и Oxygen Empire Равад Захр Един, работающий в дубайском офисе. «Лишь в моменты ракетных атак или атак беспилотников власти временно приостанавливают работу отдельных сфер в целях безопасности людей. После завершения таких инцидентов жизнь возвращается в нормальное русло», – рассказывает он.
Трасти‐офисы (нотариальные конторы, которые регистрируют сделки с недвижимостью) все эти дни были открыты и сделки можно было организовать по записи в короткие сроки, говорит управляющий партнер транзакционной платформы недвижимости Housebook и основатель международного клуба девелоперов Developer Champions League Василий Фетисов.
При этом в первые дни количество ежедневных регистраций на платформе Housebook снизилось на 30–40%, однако это связано не с «отменой рынка», а с временными рекомендациями правительства Дубая оставаться в безопасных местах и переводом части процессов на удаленный режим до 6 марта, отмечает Фетисов. Вместе с тем взаимодействие с клиентами не остановилось – продолжаются переговоры, согласования условий, внесение авансов (в том числе в форме чеков), добавляет Фетисов.
Российско-эмиратский деловой совет продолжает получать запросы от российских компаний на взаимодействие с эмиратской стороной. «Несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке, мы убеждены, что устойчивый потенциал российско-эмиратского экономического сотрудничества продолжит служить важным фактором стабильности», – передал «Ведомостям» через представителя Александр Винокуров, председатель Российско-эмиратского делового совета (РЭДС), президент инвестиционной группы «Марафон».
Планы бизнеса
Бизнес в Эмиратах сейчас ждет нормализации обстановки и пока не строит планов релокации в другие юрисдикции, следует из ответов собеседников «Ведомостей».
Пока нет необходимости в релокации бизнеса или сотрудников, поскольку ситуация остается неопределенной, говорит Един. Вместе с тем очевидно, что правительство предпринимает серьезные и последовательные меры для скорейшей стабилизации обстановки, поскольку происходящее негативно отражается на всех, кто находится и работает здесь, добавляет он.
Американские компании тоже пока не планируют никуда уезжать, но при этом закрывают офисы в уязвимых местах, например в свободной экономической зоне Media City, где сосредоточены американские компании типа Google и Oracle, отмечает находящийся в Дубае российский разработчик.
Тройка крупнейших международных консалтинговых компаний (Big Three, McKinsey & Company, Boston Consulting Group и Bain & Company. – «Ведомости») не эвакуирует своих сотрудников и в целом у бизнеса таких настроений нет, рассказывает владелец и СЕО Nevskaya Consulting FZCO Дарья Невская. В начале недели все работали удаленно и, вероятно, продолжат в том же формате до конца недели, полагает она.
Вопрос релокации из ОАЭ сейчас не рассматривается клиентами, отметила директор группы Kept по услугам в области ТЦО Ксения Чуданова. Многие компании в Эмиратах применяют аутсорсинг персонала, в том числе в другие юрисдикции, а также привыкли к remote office regime (удаленная занятость. – «Ведомости»), отмечает она.
Основной вопрос для бизнеса заключается в том, насколько долго продлится конфликт, считает декан Высшей школа экономики и бизнеса РЭУ им. Плеханова Дмитрий Завьялов. Сейчас предприниматели занимают выжидательную позицию и, если речь идет о кратковременном кризисе, никто менять дислокацию не станет, уверен он. При этом, по его мнению, ОАЭ как финансовый, инвестиционный и туристический центр понесли определенный «имиджевый урон», несмотря на то что никаких сбоев в работе финансовой системы или госорганов пока не было.
Недавний пример Кипра показывает, что решение покинуть юрисдикцию – это не следствие локального события, а результат последовательного накопления факторов: санкционной среды, банковских ограничений, регуляторных изменений, говорит советник практики MENA Desk BGP Litigation Артур Фаниев. В ОАЭ сейчас нет аналогичной системной трансформации, заключает он.
Возможные альтернативные юрисдикции
На фоне эскалации конфликта есть запрос от бизнеса на проработку вариантов, как диверсифицировать риски, не ломая текущую работающую инфраструктуру, отмечает управляющий партнер O2 Consulting и Oxygen Empire Dubai Ольга Сорокина. По ее словам, стратегии в текущей ситуации могут выстраиваться по трем основным сценариям.
Первый и самый распространенный вариант – диверсификация внутри действующей модели в ОАЭ. В этом случае в стране остается головная компания (холдинг), но добавляется второй банк или финансово-расчетный центр, валютная диверсификация, альтернативные субхолдинги для ключевых активов, а также усиливается корпоративное присутствие в других юрисдикциях, поясняет юрист. Второй сценарий – запуск параллельного или альтернативного временного хаба. И, наконец, третий и самый радикальный – полноценный перенос основных операций в новый хаб для управления рисками и сохранения доступа к иностранным рынкам и контрагентам, говорит Сорокина. К такому варианту могут прибегнуть компании с большой долей международной выручки или планами на привлечение капитала от институциональных инвесторов, «где важны репутация, предсказуемость и понятные правила комплаенса», уточняет она. В качестве таких юрисдикций чаще всего рассматриваются Гонконг и Сингапур, отмечает юрист.
При выборе альтернативной юрисдикции нужно будет более тщательно подходить к структурированию, учитывать цель создания структуры, географию бизнеса и место жизни бенефициара, отмечает главный инвестиционный директор УК МЭФ Capital Андрей Клименко. «Например, в Азии популярны структуры с налоговыми льготами (но и жестким комплаенсом одновременно) – Гонконг, Сингапур, Маврикий. В Латинской Америке – Панама. Дружественные и ближайшие к РФ – Казахстан, Армения, для открытия счетов – Киргизия, Узбекистан. Более сложный, но по-прежнему работающий вариант для обладателей дополнительных паспортов – Кипр»,– перечисляет он.
Исходя из опыта российского бизнеса, география для международной экспансии расширяется, говорит старший юрист налоговой практики «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Дина Айдаева. Среди популярных направлений не только традиционные уже Казахстан (и в частности, хабы МФЦА или Astana Hub), Армения и Сербия, но и более экзотические направления – например, Гонконг, Малайзия, Узбекистан и Киргизия, а также Турция или Маврикий, добавляет она. В качестве альтернативы ОАЭ можно рассматривать такие юрисдикции, как Гонконг, Маврикий, Казахстан, соглашается партнер Адвокатского бюро «Астериск» Федор Закабуня.
Достаточно популярными в последние годы стали Маврикий и Сейшельские острова, несмотря на их «офшорный» имидж, подтверждает Сорокина. Наличие английского права и умеренных налоговых ставок делают эти юрисдикции достаточно привлекательными для международного бизнеса. В то же время в 2026 г. наличие рисков, связанных с комплаенсом (банковская идентификация клиентов, санкционные риски, substance), часто выше, чем экономия 3–5 процентных пунктов налога, считает юрист.
Российский бизнес также может рассмотреть возможность использовать «российские офшоры» – специальные экономические зоны (СЭЗ) и территории, которые предоставляют целый ряд налоговых льгот и иных преференций, полагает директор ФБК Legal Мария Семенова. Аналоги есть и в странах ЕАЭС, например СЭЗ в Казахстане, добавляет она.
Сейчас наблюдается резкий рост интереса бизнеса в направлении Юго-Восточной Азии и в целом Азии, говорит преподаватель Департамента зарубежного регионоведения Факультет мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Эльмира Имамкулиева. По ее мнению, «азиатские тигры» сейчас наиболее заманчивы для привлечения инвестиций и возможной релокации. Также некоторый переток может происходить в юрисдикции постсоветского пространства, такие как Казахстан, Узбекистан, Армения, Азербайджан, добавляет она.