Главная / Политика /

Орбан: Венгрия не поддержит решений в пользу Украины до решения вопроса с нефтью

Ведомости

Будапешт не поддержит решений в пользу Киева, пока Украина блокирует доступ страны к нефти. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит Ripost.

«Украинцы блокируют нашу нефть. Я никогда не поддержу ни одного решения в пользу Украины, пока венгры не получат свою собственную нефть», – заявил Орбан.

По словам венгерского премьера, Брюссель «фактически вступает в сговор с украинцами». «Мы ничего от них ожидать не можем, мы должны сами прорвать эту нефтяную блокаду, но у нас есть план войны», – добавил он.

ЕС может подать в суд на Орбана за сопротивление кредиту Украине

Политика / Международные новости

19 марта Politico со ссылкой на источники сообщило, что на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана могут подать в суд из-за наложения вето на выделение Украине кредита на 90 млрд евро.

4 февраля послы стран Евросоюза согласовали предоставление кредита на 90 млрд евро для Украины. Решение стало альтернативой прямому использованию замороженных российских активов. Будапешт заблокировал кредит, в то время как для передачи Киеву денег необходимо согласие всех 27 государств – членов ЕС.

Решение Будапешта принято на фоне прекращения Украиной прокачки российской нефти по трубопроводу «Дружба». 10 марта парламент Венгрии принял резолюцию против финансовой помощи Украине и ее вступления в ЕС. За документ проголосовали 142 депутата, против – 28 человек, еще четверо воздержались.

