ЕС может подать в суд на Орбана за сопротивление кредиту Украине
На премьер-министра Венгрии Виктора Орбана могут подать в суд из-за наложения вето на выделение Украине кредита на 90 млрд евро. Об этом пишет Politico со ссылкой на пятерых дипломатов ЕС и одного министра европейского правительства.
«Что именно предпримет ЕС, чтобы обуздать переизбранного Орбана, остается открытым вопросом. <...> Другие юридические варианты уже рассматриваются, заявили дипломаты, в том числе привлечение Орбана к суду за препятствование предоставлению кредита», – говорится в материале.
19 марта Орбан вновь может заблокировать кредит Украине, но «возможно, в последний раз». В апреле ему предстоит борьба за переизбрание против своего оппонента Петера Мадьяра, который опережает его по опросам на 9 процентных пунктов.
Если Орбан будет переизбран на ближайших выборах, «между странами развернется серьезный разговор о том, как действовать в будущем», сказал один из дипломатов. Разговор, вероятно, будет проходить иначе при власти его оппонента Петера Мадьяра, который может оказаться более конструктивным. Европейские политики при этом намерены занять выжидательную позицию в случае победы Мадьяра, добавило издание.
Послы стран ЕС согласовали предоставление кредита на 90 млрд евро для Украины 4 февраля – он стал альтернативой прямому использованию замороженных российских активов. Будапешт, в свою очередь, кредит заблокировал. Для передачи Украине средств необходимо согласие всех 27 государств – членов ЕС.
Решение Будапешта было принято на фоне прекращения Украиной прокачки российской нефти по трубопроводу «Дружба». 10 марта парламент Венгрии принял резолюцию против финансовой помощи Украине и ее вступления в ЕС. За документ проголосовали 142 депутата, против – 28 человек, еще четверо воздержались.