Сенат США хочет ввести санкции против Венгрии из-за блокировки помощи Киеву

20 марта издание Politico писало, что Еврокомиссия может подать иск против Венгрии из-за блокировки Орбаном кредита для Украины на 90 млрд евро. Газета отмечала, что блокировка кредита для Киева может стать последней – в апреле в стране пройдут выборы, где, по последним опросам, лидирует оппонент Орбана Петер Мадьяр. При этом лидеры стран ЕС считают вероятным, что Орбан будет переизбран на пост премьера снова.