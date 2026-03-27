Сенат США хочет ввести санкции против Венгрии из-за блокировки помощи Киеву
Сенаторы США готовят законопроект о введении санкций в отношении чиновников Венгрии, которые причастны к блокировке помощи Украине. Об этом сообщила газета Financial Times.
«Два сенатора от обеих партий намерены внести законопроект, предусматривающий введение рестрикций в отношении высокопоставленных венгерских чиновников, причастных к препятствованию оказанию помощи Киеву», – отметило издание.
По данным FT, если закон будет принят, президент США Дональд Трамп должен будет ввести запрет на визу для венгерских чиновников, а также другие ограничения. Документ могут представить в течение этой недели. Авторами законопроекта стали демократ Джин Шахин и республиканец Том Тиллис. Они также являются сопредседателями сенатской группы наблюдателей сената при НАТО.
25 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна приостанавливает поставки газа на Украину до момента, пока не начнет вновь получать российскую нефть по трубопроводу «Дружба». «Мы постепенно прекратим поставки газа из Венгрии на Украину, а оставшийся объем газа будем хранить внутри страны», – сказал он.
20 марта издание Politico писало, что Еврокомиссия может подать иск против Венгрии из-за блокировки Орбаном кредита для Украины на 90 млрд евро. Газета отмечала, что блокировка кредита для Киева может стать последней – в апреле в стране пройдут выборы, где, по последним опросам, лидирует оппонент Орбана Петер Мадьяр. При этом лидеры стран ЕС считают вероятным, что Орбан будет переизбран на пост премьера снова.