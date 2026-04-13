Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

В ИМЭМО РАН оценили последствия победы Мадьяра на выборах в Венгрии

Мария Левина

Победа Петера Мадьяра на парламентских выборах знаменует собой не радикальный пересмотр внешнеполитических связей Венгрии, а переход к более прагматичному курсу, заявил «Ведомостям» руководитель группы комплексных исследований Балтийского региона ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Он отметил, что внешняя политика Будапешта при новом лидере сохранит преемственность в защите национальных интересов, но при этом конфликтный стиль Виктора Орбана в отношениях с Брюсселем уйдет в прошлое.

«Мадьяр – это не противоположность Орбану. Фактически Мадьяр и победил, потому что его риторика не отличалась от риторики Орбана, – разница только в том, что он моложе», – сказал Офицеров-Бельский. Главной причиной падения Орбана аналитик называет общественную усталость от его 16-летнего правления и бесконечного противостояния с Брюсселем.

При этом Офицеров-Бельский считает, что ожидать немедленной остановки ключевых энергетических проектов с Россией, таких как АЭС «Пакш-2», или отказа от углеводородов не стоит, так как реальных альтернатив у Венгрии пока нет. Он добавил, что новое руководство Венгрии будет «взвешивать все за и против», исходя из рациональных соображений. При этом, по его словам, эпоха «демонстративной дружбы» с Россией и доктрина «восточных ветров» уходят в прошлое.

Особое внимание Офицеров-Бельский обращает на фактор Венгрии в военно-политическом противостоянии между Россией и НАТО: эта страна из-за географии играет стратегическую роль, вместе со Словакией разрывая восточный фланг НАТО на северную и южную части. И от позиции Будапешта напрямую зависит логистика альянса и развитие инфраструктуры для оперативной переброски войск.

В целом Мадьяр будет вести себя как «абсолютно системный евросоюзовский политик, но с акцентом на национальных интересах», говорит Офицеров-Бельский. «Мадьяр не будет слишком сильно нарываться и угрожать правом вето [при голосованиях в ЕС по средствам для Киева], но сторонником помощи Украине это его все равно не делает», – резюмирует Офицеров-Бельский.

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. После подсчета 98,9% голосов партия «Тиса» Мадьяра получила 138 из 199 мест (при необходимых 133). Действующий премьер-министр Орбан уже признал поражение своей партии, но отметил, что продолжит заниматься политикой и служить стране в оппозиции, которая получила 55 мандатов.

После победы Мадьяр заявил, что Венгрии следует начать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Он отметил зависимость Венгрии от России в энергетической сфере.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь