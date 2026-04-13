Потомственный юрист и разоблачитель: чем известен Петер Мадьяр

Потомственный юрист и разоблачитель: чем известен Петер МадьярЛидер победивший на выборах партии «Тиса» станет премьером Венгрии
По данным Национального избирательного бюро (NVI), венгерская партия «Тиса» (Партия уважения и свободы) победила на парламентских выборах 12 апреля, заполучив две трети мест в Национальном собрании. Ее лидер, евродепутат Петер Мадьяр, сменит Виктора Орбана во главе государства. Что известно о новом проевропейском премьере Венгрии – в справке «Ведомостей».
Дипломатическая карьера
Петер Мадьяр (фамилия в переводе с венгерского означает «венгр») родился 16 марта 1981 г. в Будапеште в семье, прочно вписанной в круг юридической и политической элиты страны. Его отец – известный юрист Иштван Мадьяр, мать – судья Моника Эреш, занимавшая должности генерального секретаря Верховного суда и заместителя председателя Национального судебного управления. Дед Мадьяра по материнской линии также был судьей Верховного суда, а двоюродный дед Ференц Мадл занимал пост президента Венгрии с 2000 по 2005 г.
Мадьяр пошел по стопам родных и тоже выбрал юриспруденцию: он проходил стажировку в Берлинском университете Гумбольдта, а в 2004 г. окончил юридический факультет будапештского Католического университета Петера Пазманя. С 2002 г. был членом «Фидес».
С приходом партии Виктора Орбана к власти по итогам парламентских выборов 2010 г. Мадьяр стал чиновником в Министерстве иностранных дел Венгрии и занимался вопросами европейского законодательства. Через год, во время председательства Венгрии в Совете Европейского союза, он перешел в Постоянное представительство республики при ЕС.
В 2015 г. будущий премьер пополнил штат администрации Орбана, став руководителем дипломатической группы его канцелярии. Мадьяр курировал отношения правительства с Европарламентом, в его компетенцию входили правовые, финансовые и рыночные вопросы, бюджетная и торговая политика, стратегическое планирование. В сентябре 2018 г. Мадьяр возглавил Дирекцию по праву ЕС в государственном банке MBH, а с 2019 по 2022 г. занимал пост генерального директора Центра студенческих кредитов.
Политическая карьера и скандалы
С 2006 г. Мадьяр находился в браке с Юдит Варге – министром юстиции (с 2019 г.) в кабинете Орбана. У пары родились трое сыновей, однако в 2023 г. супруги развелись. Вскоре Варга подала в отставку из-за громкого скандала: президент Венгрии Каталин Новак помиловала Эндре Коньи – бывшего заместителя директора детского дома в Бичке, который был осужден за попытку замять дело о педофилии против директора учреждения. Как министр юстиции бывшая супруга Мадьяра визировала это решение.
На фоне скандала Мадьяр вышел из «Фидес» и возглавил партию «Тиса» (была создана перед парламентскими выборами 2020 г., но участия в них не принимала). В марте 2024 г. политик опубликовал запись разговора с бывшей супругой, которая упоминала о «подчищении» прокуратурой неких документов по коррупционному делу. Мадьяр заявил, что сделал запись «для страховки». После этого он дал интервью, в котором обвинил правительство Орбана в коррумпированности.
В ответ бывшая жена не раз публично обвиняла Мадьяра в предательстве, домашнем насилии и шантаже. «Предательство – это не достижение, особенно если это предательство собственной семьи», – говорила Варга. Мадьяр всегда отрицал все обвинения.
Летом 2024 г. в будапештском клубе у Мадьяра произошел конфликт с мужчиной, снимавшем его на телефон. Политик выхватил аппарат и выбросил его в Дунай. Сам он назвал этот инцидент провокацией. В сентябре 2024 г. прокуратура Венгрии запросила снятие с него депутатского иммунитета, но в сентябре 2025 г. Европарламент отказал в этом, сохранив неприкосновенность.
Взгляды и участие в выборах
Политические взгляды Мадьяра и его партии «Тиса» носят консервативно-либеральный характер. Он поддерживает рыночную экономику, верховенство права и национальную культуру, делая акцент на гражданской ответственности. Политик заявляет о стремлении преодолеть традиционное лево-правое разделение в венгерской политике, выступает за введение евро в Венгрии, углубление европейской интеграции и соблюдение западных демократических ценностей.
Мадьяр критикует конфронтацию правительства Орбана с институтами ЕС, а также его тесные связи с Россией. Свою политическую повестку он выстроил вокруг жесткой критики коррупции, провалов в реформах здравоохранения и образования, а также необходимости стратегического сотрудничества с Евросоюзом.
Весной 2024 г. Мадьяр организовал общенациональный тур и масштабную кампанию по сбору подписей по выдвижению в Европарламент. 9 июня «Тиса» набрала 29,6% голосов, получив 7 из 21 мандата Венгрии. Правящая «Фидес» тогда показала худший результат в истории (44,8%). 18 июня «Тиса» вступила во фракцию Европейской народной партии, а ее лидер Петер Мадьяр получил мандат евродепутата.