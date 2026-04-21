Мадьяр пригрозил президенту Венгрии отстранением от должности
Президент Венгрии Тамаш Шуйок и другие высокопоставленные чиновники могут добровольно сложить полномочия до 31 мая. В противном случае они будут отстранены от должности. Об этом заявил лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр.
Помимо президента, речь идет о председателе Курии (Верховного суда), председателе Национального управления судебной власти, председателе Конституционного суда и генеральном прокуроре.
«12 апреля венгерский народ проголосовал за полную политическую трансформацию. Если эти чиновники не сложат с себя полномочия добровольно до 31 мая, то на основании мандата, полученного от миллионов венгров, мы отстраним их от должности», – написал Мадьяр в соцсети X.
20 апреля Мадьяр объявил структуру нового правительства Венгрии и предложил кандидатов на ключевые посты. В новом кабинете, по его словам, предполагается 16 министерств – на пять больше, чем сейчас.
Парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля. «Тиса» получила 141 из 199 мандатов. Ожидается, что Мадьяра изберут премьер-министром в начале мая на первом заседании парламента нового созыва.