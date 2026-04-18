Партия «Тиса» получила 141 место в парламенте Венгрии, что дает ей конституционное большинство. Об этом сообщается на сайте Национального избирательного офиса по результатам обработки 100% голосов.
Альянс «Фидес-Христианско-демократическая народная партия» получил 52 мандата.
«Тиса» одержала победу в 96 одномандатных округах, тогда как «Фидес» – лишь в 10.
По итогам распределения мандатов по партийным спискам «Тиса» получила 45 мест, «Фидес» – 42. Еще шесть мест достались «Нашей Родине».
Итоговая явка на выборах в Венгрии достигла почти 80%. Всего правом голоса обладают 7,53 млн венгров, из них проголосовали почти 5,99 млн. Абсолютный рекорд явки (83,49%) зафиксирован в западной медье Ваш.
Выборы в парламент прошли 12 апреля. По их итогам премьер-министр Виктор Орбан потерял свой пост. Лидер победившей партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил о намерении пересмотреть баланс властей в стране и ограничить полномочия главы правительства.