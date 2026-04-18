Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Политика /

Партия «Тиса» получила 141 место в парламенте Венгрии

Ведомости

Партия «Тиса» получила 141 место в парламенте Венгрии, что дает ей конституционное большинство. Об этом сообщается на сайте Национального избирательного офиса по результатам обработки 100% голосов.

Альянс «Фидес-Христианско-демократическая народная партия» получил 52 мандата.

«Тиса» одержала победу в 96 одномандатных округах, тогда как «Фидес» – лишь в 10.

Лавров назвал личным правом Мадьяра отказ звонить Путину

Политика / Международные отношения

По итогам распределения мандатов по партийным спискам «Тиса» получила 45 мест, «Фидес» – 42. Еще шесть мест достались «Нашей Родине».

Итоговая явка на выборах в Венгрии достигла почти 80%. Всего правом голоса обладают 7,53 млн венгров, из них проголосовали почти 5,99 млн. Абсолютный рекорд явки (83,49%) зафиксирован в западной медье Ваш.

Выборы в парламент прошли 12 апреля. По их итогам премьер-министр Виктор Орбан потерял свой пост. Лидер победившей партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил о намерении пересмотреть баланс властей в стране и ограничить полномочия главы правительства.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её