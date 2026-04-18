Главная / Политика /

Итоговая явка на выборах в Венгрии достигла почти 80%

Ведомости

В Венгрии официально объявлены итоговые показатели явки граждан на выборах в парламент. В них приняли участие 79,56% избирателей, сообщается на сайте Национального избирательного офиса. Всего правом голоса обладают 7,53 млн венгров, из них проголосовали почти 5,99 млн. Наиболее активными оказались жители Будапешта – на выборы пришли 1,27 млн человек. При этом абсолютный рекорд явки (83,49%) зафиксирован в западной медье Ваш.

Выборы в парламент прошли 12 апреля. Оппозиционная партия «Тиса» получила 138 из 199 мандатов, что дает ей конституционное большинство (необходимо 133). Экс-премьер-министр Виктор Орбан отметил, что его партия «Фидес» продолжит служить стране даже в оппозиции (они получили 55 мандатов). Орбан находился на посту премьер-министра Венгрии непрерывно с 2010 г. В последние годы он часто критиковал политиков ЕС и выступал за сближение с Россией.

В 2022 г. на парламентских выборах в Венгрии явка избирателей составила 62,92%.

