Венгрия согласовала начало переговоров о вступлении Украины в ЕС
Венгрия одобрила начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС) после достижения соответствующего соглашения на уровне послов. Об этом заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр.
«Украинская сторона в установленные сроки внесла необходимые изменения в законодательство, и наши венгерские соотечественники, живущие в Закарпатье, наконец-то получат обратно свои основные права», – сказал Мадьяр (цитата по «РИА Новости»).
При этом глава венгерского правительства подчеркнул, что открытие переговорной главы является лишь началом процесса евроинтеграции. Он добавил, что Украине еще предстоит доказать выполнение всех взятых на себя обязательств.
13 апреля Мадьяр, после победы его партии «Тиса» на выборах в Венгрии, выступил против ускоренного вступления Украины в ЕС. По его словам, страну, находящуюся в состоянии конфликта, невозможно принять в союз. Мадьяр добавил, что Украина должна пройти стандартную процедуру вступления. «Если Украина проведет все переговоры, то в Венгрии состоится референдум о принятии Украины в ЕС, но я думаю, что этого не произойдет в ближайшем будущем и в следующие десять лет», – пояснил он.