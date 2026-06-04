Венгрия согласовала начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

13 апреля Мадьяр, после победы его партии «Тиса» на выборах в Венгрии, выступил против ускоренного вступления Украины в ЕС. По его словам, страну, находящуюся в состоянии конфликта, невозможно принять в союз. Мадьяр добавил, что Украина должна пройти стандартную процедуру вступления. «Если Украина проведет все переговоры, то в Венгрии состоится референдум о принятии Украины в ЕС, но я думаю, что этого не произойдет в ближайшем будущем и в следующие десять лет», – пояснил он.