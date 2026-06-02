Мадьяр подтвердил, что Венгрия не будет отправлять оружие или солдат на Украину
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр подтвердил, что Будапешт не собирается направлять оружие или солдат на Украину. Об этом он сказал в ходе переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, предает Index.
Мадьяр заявил, что Будапешту необходимо прояснить свои отношения с Киевом, но этот процесс не должен мешать Украине в переговорах о вступлении в Евросоюз. Премьер-министр подчеркнул, что готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским уже на следующей неделе.
В ходе дискуссии венгерская и германская стороны обсудили поддержку Украины и поддержание евроатлантической безопасности.
О том, что Венгрия не будет поставлять оружие и военную технику Украине, новый премьер-министр Мадьяр заявил по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе 28 мая.
24 июля 2025 г. экс-глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщал, что Будапешт не отправлял и не намерен отправлять вооружение Украине, Венгрия стремится избежать участия в этом конфликте. Новое правительство поддержало решение старого.