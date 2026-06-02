Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CBOM7,557-0,34%CNY Бирж.10,803+1,53%IMOEX2 617,99+1,87%RTSI1 136,61+0,45%RGBI118,74+0,18%RGBITR782,41+0,21%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Мадьяр подтвердил, что Венгрия не будет отправлять оружие или солдат на Украину

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр подтвердил, что Будапешт не собирается направлять оружие или солдат на Украину. Об этом он сказал в ходе переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, предает Index.

Мадьяр заявил, что Будапешту необходимо прояснить свои отношения с Киевом, но этот процесс не должен мешать Украине в переговорах о вступлении в Евросоюз. Премьер-министр подчеркнул, что готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским уже на следующей неделе.

В ходе дискуссии венгерская и германская стороны обсудили поддержку Украины и поддержание евроатлантической безопасности.

О том, что Венгрия не будет поставлять оружие и военную технику Украине, новый премьер-министр Мадьяр заявил по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе 28 мая.

24 июля 2025 г. экс-глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщал, что Будапешт не отправлял и не намерен отправлять вооружение Украине, Венгрия стремится избежать участия в этом конфликте. Новое правительство поддержало решение старого.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её