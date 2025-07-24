Сийярто: Венгрия не отправляла и не будет отправлять Киеву оружие

Президент США Дональд Трамп объявил 14 июля, что США заключили сделку с НАТО и Украиной. Согласно ей, альянс будет координировать поставки американского оружия в Киев, а оплачивать эти поставки будет Евросоюз. Трамп уточнил, что сначала боеприпасы и комплексы ПВО отправятся в Германию, откуда их доставят на Украину. Всего сделка предполагает как минимум 17 комплексов ПВО Patriot и других видов вооружений.