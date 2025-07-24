Сийярто: Венгрия не отправляла и не будет отправлять Киеву оружие
Будапешт не отправлял и не намерен отправлять вооружение Украине, Венгрия стремится избежать участия в этом конфликте. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил об этом в беседе с ТАСС.
«Пока наше правительство находится у власти, наша цель – чтобы Венгрия оставалась вне этого конфликта и не была в него вовлечена», – сказал он.
Сийярто добавил, что Венгрия не планирует направлять какие-либо средства на поставку вооружений для Киева и не присоединяется к поддержке, которую оказывают Украине страны НАТО.
Президент США Дональд Трамп объявил 14 июля, что США заключили сделку с НАТО и Украиной. Согласно ей, альянс будет координировать поставки американского оружия в Киев, а оплачивать эти поставки будет Евросоюз. Трамп уточнил, что сначала боеприпасы и комплексы ПВО отправятся в Германию, откуда их доставят на Украину. Всего сделка предполагает как минимум 17 комплексов ПВО Patriot и других видов вооружений.