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Главная / Политика /

Медведев высмеял поиски «русского следа» в польском кризисе

Замглавы Совбеза назвал «мантрой» привычку западных политиков связывать внутренние кризисы с вмешательством России
Антон Потоков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев иронично отреагировал на попытки найти «русский след» в кризисе в Польше. Пост он разместил в соцсети X.

«Люблю эту мантру. Выборы в США? Это русские. Мигранты в Испании? Это русские! Конституционный переворот в Польше? Конечно, это русские! Спасибо! Ничто не объединяет нас лучше, чем наша мощь!» – написал Медведев.

Премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в соцсети X заявил, что пророссийские силы выступают на стороне противников польского правительства. Он отметил, что в Польше годами существовали организации и политики, которые хотели уничтожить демократию и верховенство права. И, по его мнению, не случайно они находят поддержку среди пророссийских сил по всему миру.

30 октября судья Конституционного трибунала (КТ) Польши Анна Корвин-Пиотровская издала два постановления о приостановке полномочий четырех судей трибунала, включая его председателя и вице-председателя, сроком на один месяц. Корвин-Пиотровская заявила, что теперь сама управляет судебным органом, сославшись на соответствующий закон, а в трибунал поступили пять ходатайств о лишении председателя КТ Богдана Свенчковского и вице-председателя Бартоломея Соханьского судейской неприкосновенности.

В тот же день на странице трибунала в X появилось заявление Свенчковского, в котором действия прокуратуры и избранных сеймом судей были названы государственным переворотом.

31 октября президент Польши Кароль Навроцкий объявил о созыве экстренного совещания с представителями всех политических сил и парламентариями на фоне обострения ситуации вокруг КТ.

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