Медведев высмеял поиски «русского следа» в польском кризисе

Премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в соцсети X заявил, что пророссийские силы выступают на стороне противников польского правительства. Он отметил, что в Польше годами существовали организации и политики, которые хотели уничтожить демократию и верховенство права. И, по его мнению, не случайно они находят поддержку среди пророссийских сил по всему миру.