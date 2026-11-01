Медведев высмеял поиски «русского следа» в польском кризисе

Медведев высмеял поиски «русского следа» в польском кризисеЗамглавы Совбеза назвал «мантрой» привычку западных политиков связывать внутренние кризисы с вмешательством России
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев иронично отреагировал на попытки найти «русский след» в кризисе в Польше. Пост он разместил в соцсети X.
«Люблю эту мантру. Выборы в США? Это русские. Мигранты в Испании? Это русские! Конституционный переворот в Польше? Конечно, это русские! Спасибо! Ничто не объединяет нас лучше, чем наша мощь!» – написал Медведев.
Премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в соцсети X заявил, что пророссийские силы выступают на стороне противников польского правительства. Он отметил, что в Польше годами существовали организации и политики, которые хотели уничтожить демократию и верховенство права. И, по его мнению, не случайно они находят поддержку среди пророссийских сил по всему миру.
30 октября судья Конституционного трибунала (КТ) Польши Анна Корвин-Пиотровская издала два постановления о приостановке полномочий четырех судей трибунала, включая его председателя и вице-председателя, сроком на один месяц. Корвин-Пиотровская заявила, что теперь сама управляет судебным органом, сославшись на соответствующий закон, а в трибунал поступили пять ходатайств о лишении председателя КТ Богдана Свенчковского и вице-председателя Бартоломея Соханьского судейской неприкосновенности.
В тот же день на странице трибунала в X появилось заявление Свенчковского, в котором действия прокуратуры и избранных сеймом судей были названы государственным переворотом.
31 октября президент Польши Кароль Навроцкий объявил о созыве экстренного совещания с представителями всех политических сил и парламентариями на фоне обострения ситуации вокруг КТ.