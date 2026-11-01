Новак: российский дизель иногда появляется в Европе под разными марками

Российское дизтопливо иногда попадает на рынки Европы под различными марками, несмотря на то что ЕС запретил себе закупать нефтепродукты у России. Об этом журналисту «Вестей» Павлу Зарубину сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Так он ответил на вопрос о возможных закупках европейцами российского газа из других стран.