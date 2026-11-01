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Главная / Бизнес /

Новак: российский дизель иногда появляется в Европе под разными марками

Ася Султанова

Российское дизтопливо иногда попадает на рынки Европы под различными марками, несмотря на то что ЕС запретил себе закупать нефтепродукты у России. Об этом журналисту «Вестей» Павлу Зарубину сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Так он ответил на вопрос о возможных закупках европейцами российского газа из других стран.

«Такие случаи возможны, потому что Европа же запретила закуп нефти и нефтепродуктов российских, но мы видим, что под разными марками иногда дизель российский появляется в Европе», – ответил Новак.

31 октября правительство России продлило запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей, вывозимых с территории России производителями, до 31 января 2027 г. включительно. Общий запрет на экспорт топлива действует в России до конца января следующего года.

10 октября кабмин частично снял ограничения на экспорт дизеля в рамках договоренностей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. На первом этапе разрешили поставить на мировой рынок 500 000 т топлива. Новак пояснял, что российские потребители не пострадают.

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