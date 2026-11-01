Путин проведет заседание Совета по межнациональным отношениям
Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет Совет по межнациональным отношениям, а также совещание с членами правительства. Об этом сообщил журналист «Вестей» Павел Зарубин.
В планах главы государства и вручение государственных наград. По словам Зарубина, в День народного единства у президента запланированы ежегодные мероприятия – возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади и посещение выставки, которую курирует митрополит Тихон.
Ожидается и поздравление сотрудников Росфинмониторинга с 25-летним юбилеем службы.
Путин 30 октября завершил серию двусторонних встреч, которые у него проходили на этой неделе на полях Форума стран-экспортеров газа и саммита «Россия – Африка». Всего за три дня прошло 20 двусторонних встреч на высшем уровне, 18 из них президент провел с главами африканских государств. В последний день саммита у президента было сразу девять встреч, которые в общей сложности заняли около девяти часов.