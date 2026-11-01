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В возрасте 64 лет умер бэк-вокалист группы «Любэ» Алексей Тарасов

Ася Султанова

Бэк-вокалист группы «Любэ» Алексей Тарасов умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщили в соцсетях коллектива.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что не стало Алексея Тарасова – бэк-вокалиста группы «Любэ». Светлая память. Искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал и любил Алексея», – говорится в сообщении.

Тарасов родился 2 декабря 1961 г. в Москве. Получил образование на дирижерско-хоровом отделении Академии имени Ипполитова-Иванова. Как отмечается на сайте «Любэ», стал бэк-вокалистом со дня основания группы, принимал участие в записи всех альбомов. В концертном составе появился в 2005 г. В группе на бэк-вокале выступает сын Тарасова Серафим.

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