В возрасте 64 лет умер бэк-вокалист группы «Любэ» Алексей Тарасов
Бэк-вокалист группы «Любэ» Алексей Тарасов умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщили в соцсетях коллектива.
«С глубоким прискорбием сообщаем, что не стало Алексея Тарасова – бэк-вокалиста группы «Любэ». Светлая память. Искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал и любил Алексея», – говорится в сообщении.
Тарасов родился 2 декабря 1961 г. в Москве. Получил образование на дирижерско-хоровом отделении Академии имени Ипполитова-Иванова. Как отмечается на сайте «Любэ», стал бэк-вокалистом со дня основания группы, принимал участие в записи всех альбомов. В концертном составе появился в 2005 г. В группе на бэк-вокале выступает сын Тарасова Серафим.