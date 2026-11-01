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Число выдворенных из России иностранцев выросло в 1,5 раза в 2026 году

Елена Вострикова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

За девять месяцев 2026 г. судебные приставы принудительно выдворили из России 63 500 иностранных граждан и лиц без гражданства. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов в интервью ТАСС ко Дню судебного пристава.

«Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2025 г.», – рассказал глава ведомства.

С 3 ноября в России вступят в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), расширяющие перечень оснований для выдворения иностранцев. Количество статей, предусматривающих такую меру, увеличится с 22 до 45. Так, административное выдворение будет предусмотрено за дискредитацию Вооруженных сил РФ, призывы к введению санкций против России и нарушению ее территориальной целостности. В перечень также войдут нарушения требований режима чрезвычайной ситуации, контртеррористической операции и военного положения. Кроме того, основанием для выдворения могут стать мелкое хулиганство, пропаганда экстремистской или нацистской символики, а также производство и распространение экстремистских материалов.

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