Число выдворенных из России иностранцев выросло в 1,5 раза в 2026 году
За девять месяцев 2026 г. судебные приставы принудительно выдворили из России 63 500 иностранных граждан и лиц без гражданства. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов в интервью ТАСС ко Дню судебного пристава.
«Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2025 г.», – рассказал глава ведомства.
С 3 ноября в России вступят в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), расширяющие перечень оснований для выдворения иностранцев. Количество статей, предусматривающих такую меру, увеличится с 22 до 45. Так, административное выдворение будет предусмотрено за дискредитацию Вооруженных сил РФ, призывы к введению санкций против России и нарушению ее территориальной целостности. В перечень также войдут нарушения требований режима чрезвычайной ситуации, контртеррористической операции и военного положения. Кроме того, основанием для выдворения могут стать мелкое хулиганство, пропаганда экстремистской или нацистской символики, а также производство и распространение экстремистских материалов.