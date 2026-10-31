В Японии поезд сошел с рельсов после столкновения с медведем

Газета отметила, что инцидент случился в ночное время суток 30 октября, поэтому определить, ранен ли медведь и представляет ли он опасность, было невозможно. В результате аварии никто не пострадал. 32 пассажира провели ночь в поезде. 31 октября в 9:30 по местному времени (3:30 по мск) пассажиры смогли доехать на такси до ближайшей станции.