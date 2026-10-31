В Японии поезд сошел с рельсов после столкновения с медведем
На острове Хоккайдо в Японии пассажирский экспресс сошел с рельсов в результате столкновения с медведем. Об этом сообщила газета Asahi Shimbun, со ссылкой на железнодорожную компанию страны JR Hokkaido.
Газета отметила, что инцидент случился в ночное время суток 30 октября, поэтому определить, ранен ли медведь и представляет ли он опасность, было невозможно. В результате аварии никто не пострадал. 32 пассажира провели ночь в поезде. 31 октября в 9:30 по местному времени (3:30 по мск) пассажиры смогли доехать на такси до ближайшей станции.
28 октября в районе станции Урда (провинция Толедо) в Испании столкнулись два скоростных поезда, следовавших из Мадрида в Севилью. В поезде AVE оператора Renfe находились 397 пассажиров, в составе компании Iryo – 147 пассажиров и младенец. В результате столкновения погибли 74 человека.