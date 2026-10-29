Число погибших при столкновении поездов в Испании выросло до 74 человек

Аналогичное указание получила машинист поезда Iryo. Однако в 8:48 она сообщила диспетчерам, что состав по-прежнему стоит на путях и не может продолжить движение. При этом, как отмечает elDiario, приближение другого поезда на высокой скорости своевременно замечено не было. Сбой системы LZB произошел около 8:30 утра. При ее отключении управление движением должно осуществляться по путевым светофорам, а автоматическая система торможения ASFA обеспечивает лишь ограниченную защиту.