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Число погибших при столкновении поездов в Испании выросло до 74 человек

Татьяна Мозолевская
AP
AP

Число погибших в результате столкновения двух поездов в районе города Урда в Испании увеличилось до 74 человек. Об этом сообщило elDiario со ссылкой на материалы комиссии по расследованию железнодорожных происшествий (CIAF).

Спасательные службы продолжают работы на месте катастрофы. По предварительным данным расследования, аварии предшествовали техническая неисправность и как минимум три ошибки, допущенные при организации движения поездов.

Как следует из обнародованных изданием записей переговоров машинистов с диспетчерским центром, после сбоя системы управления движением LZB диспетчеры разрешили высокоскоростному поезду AVE продолжить движение в обычном режиме, то есть на высокой скорости. По данным издания, такое распоряжение противоречило требованиям железнодорожной безопасности.

Аналогичное указание получила машинист поезда Iryo. Однако в 8:48 она сообщила диспетчерам, что состав по-прежнему стоит на путях и не может продолжить движение. При этом, как отмечает elDiario, приближение другого поезда на высокой скорости своевременно замечено не было. Сбой системы LZB произошел около 8:30 утра. При ее отключении управление движением должно осуществляться по путевым светофорам, а автоматическая система торможения ASFA обеспечивает лишь ограниченную защиту.

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По словам источников издания в железнодорожной отрасли, в подобных условиях поезда должны двигаться со скоростью не более 40 км/ч, чтобы машинист мог остановить состав при обнаружении препятствия. Окончательные причины катастрофы предстоит установить следствию. В частности, необходимо выяснить, почему диспетчеры разрешили возобновить движение на высокой скорости при неработающей системе безопасности.

Утром 28 октября в районе станции Урда (провинция Толедо) в Испании столкнулись два скоростных поезда, следовавших из Мадрида в Севилью. В поезде AVE оператора Renfe находились 397 пассажиров, в составе компании Iryo – 147 пассажиров и младенец.

В тот же день в автономном сообществе Андалусия в Испании объявили трехдневный траур по погибшим. Траур начнется с 14:00 по местному времени (16:00 по мск) 28 октября и закончится в 14:00 31 октября.

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