Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.00%CHKZ15 000-1,32%MGKL0,988-21,99%IMOEX2 501,34+0,36%RTSI976,71+0,36%RGBI112,33+0,02%RGBITR777,93+0,05%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин: третий саммит «Россия – Африка» прошел успешно

Елена Вострикова
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Третий саммит «Россия – Африка» завершился успешно и будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества Москвы с государствами африканского континента. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам мероприятия.

«В целом все мы разделяем мнение, что третий саммит «Россия – Африка» прошел успешно и, без сомнения, придаст мощный импульс развитию российско-африканского взаимодействия», – сказал глава государства.

По словам Путина, достигнутые на саммите договоренности будут реализовываться на системной основе с использованием постоянно действующих механизмов сотрудничества. Речь идет о форуме партнерства с участием профильных ведомств, представителей бизнеса, общественных организаций и экспертного сообщества. Координация этой работы осуществляется в рамках регулярных встреч министров иностранных дел.

Президент также сообщил, что участники саммита единогласно поддержали продолжение практики проведения подобных встреч. Место и сроки следующего саммита «Россия – Африка» будут согласованы дополнительно.

Говоря об экономическом взаимодействии, Путин отметил потенциал дальнейшего увеличения торговли с африканскими государствами. По его словам, нынешний товарооборот в размере $27 млрд не отражает всех возможностей развития экономических связей между Россией и странами континента.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь