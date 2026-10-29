Путин: третий саммит «Россия – Африка» прошел успешно
Третий саммит «Россия – Африка» завершился успешно и будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества Москвы с государствами африканского континента. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам мероприятия.
«В целом все мы разделяем мнение, что третий саммит «Россия – Африка» прошел успешно и, без сомнения, придаст мощный импульс развитию российско-африканского взаимодействия», – сказал глава государства.
По словам Путина, достигнутые на саммите договоренности будут реализовываться на системной основе с использованием постоянно действующих механизмов сотрудничества. Речь идет о форуме партнерства с участием профильных ведомств, представителей бизнеса, общественных организаций и экспертного сообщества. Координация этой работы осуществляется в рамках регулярных встреч министров иностранных дел.
Президент также сообщил, что участники саммита единогласно поддержали продолжение практики проведения подобных встреч. Место и сроки следующего саммита «Россия – Африка» будут согласованы дополнительно.
Говоря об экономическом взаимодействии, Путин отметил потенциал дальнейшего увеличения торговли с африканскими государствами. По его словам, нынешний товарооборот в размере $27 млрд не отражает всех возможностей развития экономических связей между Россией и странами континента.