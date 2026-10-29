Путин: третий саммит «Россия – Африка» прошел успешно

По словам Путина, достигнутые на саммите договоренности будут реализовываться на системной основе с использованием постоянно действующих механизмов сотрудничества. Речь идет о форуме партнерства с участием профильных ведомств, представителей бизнеса, общественных организаций и экспертного сообщества. Координация этой работы осуществляется в рамках регулярных встреч министров иностранных дел.