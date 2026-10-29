Минцифры хочет блокировать все SIM-карты мошенников после блокировки в Max
Минцифры РФ может ввести блокировку не только аккаунтов мошенников в мессенджере Max, но и SIM-карт, которые им принадлежат, на уровне операторов связи. Об этом на пленарном заседании форума Kazan Digital Week заявил глава ведомства Максут Шадаев.
«Мессенджер выявляет такие случаи, он блокирует, соответственно, аккаунт и не позволяет мошеннику дальше с этим номером телефона какую-то активность в мессенджере проявлять. Но нам надо его заблокировать и на уровне операторов связи. Причем не только, возможно, эту SIM-карту, которая была, но и все SIM-карты, которые принадлежат этому владельцу», – сказал он (цитата по ТАСС).
Шадаев добавил, что для мошенников могут ввести «период охлаждения», при котором они не смогут оформить новые SIM-карты. Он подчеркнул, что при обнаружении SIM-карты мошенника она должна быть заблокирована.
10 сентября в пресс-службе мессенджера сообщили, что компания F6 и Max начали сотрудничество для защиты пользователей от фишинговых, мошеннических и других вредоносных ресурсов. За первые два месяца работы системы специалисты обнаружили и нейтрализовали более 2500 вредоносных ресурсов.
13 октября Max начал предупреждать пользователей при переходе по подозрительным ссылкам. Для тех, с кем пытался связаться мошенник, приложение автоматически включает «Безопасный режим» на 24 часа без необходимости ручных настроек.