Минцифры хочет блокировать все SIM-карты мошенников после блокировки в Max

«Мессенджер выявляет такие случаи, он блокирует, соответственно, аккаунт и не позволяет мошеннику дальше с этим номером телефона какую-то активность в мессенджере проявлять. Но нам надо его заблокировать и на уровне операторов связи. Причем не только, возможно, эту SIM-карту, которая была, но и все SIM-карты, которые принадлежат этому владельцу», – сказал он (цитата по ТАСС).