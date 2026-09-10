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F6 и Max начали сотрудничать в борьбе с фишингом и мошенничеством

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Компания F6 и национальный мессенджер Max начали сотрудничество для защиты пользователей от фишинговых, мошеннических и других вредоносных ресурсов. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

Для мониторинга цифровых угроз используется решение F6 Digital Risk Protection. За первые два месяца работы системы специалисты обнаружили и нейтрализовали более 2500 вредоносных ресурсов. В частности, злоумышленники под разными предлогами направляли пользователей на поддельные страницы авторизации, пытаясь получить доступ к их данным или финансовым средствам.

По данным F6, внедрение в мессенджер Digital Risk Protection позволяет своевременно предупредить и обезопасить пользователей от актуальных угроз.

F6 Digital Risk Protection использует технологии искусственного интеллекта (ИИ) для автоматического выявления и блокировки поддельных сайтов и приложений. Такие ресурсы могут маскироваться под легальное программное обеспечение и при этом содержать вредоносные программы.

7 сентября «Ведомости» писали, что News Media Holding (издатель Life, Mash, Shot, Super) запустил новостной мини-апп (веб-приложение) с интерактивной картой. Проект под названием «Карта» доступен в Мах и позволяет в режиме реального времени отслеживать события и происшествия в Москве и Московской области. Сервис дает возможность пользователям следить за происходящим рядом с ними, а также выбирать конкретный район и получать актуальную информацию о ДТП, пожарах, криминальных происшествиях, перекрытиях и городских событиях. 

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