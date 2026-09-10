F6 и Max начали сотрудничать в борьбе с фишингом и мошенничеством

7 сентября «Ведомости» писали, что News Media Holding (издатель Life, Mash, Shot, Super) запустил новостной мини-апп (веб-приложение) с интерактивной картой. Проект под названием «Карта» доступен в Мах и позволяет в режиме реального времени отслеживать события и происшествия в Москве и Московской области. Сервис дает возможность пользователям следить за происходящим рядом с ними, а также выбирать конкретный район и получать актуальную информацию о ДТП, пожарах, криминальных происшествиях, перекрытиях и городских событиях.