Правительство выделит более 720 млн рублей на поддержку аграриев

По словам председателя правительства, агропромышленный комплекс столкнулся с ростом логистических расходов, увеличением издержек на международные расчеты и повышением цен. Для поддержки отрасли кабмин уже дважды выделял дополнительное финансирование, что позволило аграриям продолжить выполнение ранее заключенных договоров на внутреннем и внешнем рынках.