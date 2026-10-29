Правительство выделит более 720 млн рублей на поддержку аграриев
Правительство России направит свыше 720 млн руб. на субсидирование льготных кредитов сельхозпроизводителей. Средства позволят обеспечить выполнение обязательств по 185 краткосрочным и инвестиционным займам, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства 29 октября.
По словам председателя правительства, агропромышленный комплекс столкнулся с ростом логистических расходов, увеличением издержек на международные расчеты и повышением цен. Для поддержки отрасли кабмин уже дважды выделял дополнительное финансирование, что позволило аграриям продолжить выполнение ранее заключенных договоров на внутреннем и внешнем рынках.
«Рассчитываем, что такие решения будут способствовать повышению устойчивости агропредприятий и помогут им продолжать поставлять потребителям качественные продукты питания», – подчеркнул Мишустин.
Дополнительные средства предусмотрены в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК», входящего в национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Субсидии предназначены для компенсации банкам недополученных доходов по льготным кредитам сельхозпроизводителей.
19 октября вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил о подготовке новых мер поддержки аграриев. Они включают продление краткосрочных льготных кредитов и платежей по льготному лизингу, дополнительные субсидии на закупку зерна и компенсацию расходов на его транспортировку.
8 октября первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова рассказала, что на продление льготных кредитов в основных зернопроизводящих регионах планируется направить около 3,7 млрд руб.