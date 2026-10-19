Правительство разработало новые инструменты поддержки аграриев
Правительство РФ сформировало ряд новых инструментов поддержки аграриев. Об этом в ходе совещания по ситуации на зерновом рынке заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
«Во-первых, готовится выделение еще одного транша на субсидирование транспортировки продукции по железной дороге. Во-вторых, предусматривается пролонгация краткосрочных льготных кредитов, а также платежей по договорам льготного лизинга. В-третьих, будут выделены дополнительные субсидии на новые краткосрочные кредиты для закупки зерна у производителей», – сказал он.
Патрушев добавил, что уже в этом месяце начнутся закупки зерна в государственный интервенционный фонд. Планируется приобрести около 3 млн т. По словам вице-премьера, это позволит производителям продать продукцию по достойным ценам. Также будут действовать прямые субсидии в виде погектарной поддержки.
В ходе совещания Патрушев также сообщил, что в России на данный момент собрано более 131 млн т зерна, а также свыше 27 млн т масличных культур. На трех четвертях запланированных площадей засеяны озимые, а в условиях перестройки системы логистики экспортной продукции разработаны специальные меры, направленные на штатное проведение озимого сева.
Ранее правительство выделило 10 млрд руб. на поддержку ж/д перевозок направляемой на экспорт сельхозпродукции. Данная мера позволит переориентировать поставки на альтернативные направления: из Ростовской области – в акватории Черного и Балтийского морей, из Сибири – в порты Дальнего Востока в условиях ограниченного судоходства.
15 октября премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделило более 5 млрд руб. на обслуживание сельскохозяйственной продукции, находящейся в интервенционном фонде.