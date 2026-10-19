Правительство разработало новые инструменты поддержки аграриев

В ходе совещания Патрушев также сообщил, что в России на данный момент собрано более 131 млн т зерна, а также свыше 27 млн т масличных культур. На трех четвертях запланированных площадей засеяны озимые, а в условиях перестройки системы логистики экспортной продукции разработаны специальные меры, направленные на штатное проведение озимого сева.