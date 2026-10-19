Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,419-0,33%KUZB0,0260%VEON-RX74,4-3,25%IMOEX2 451,59+1,05%RTSI932,17+1,99%RGBI111,69-0,17%RGBITR770,8-0,07%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Правительство разработало новые инструменты поддержки аграриев

Анна Суслова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Правительство РФ сформировало ряд новых инструментов поддержки аграриев. Об этом в ходе совещания по ситуации на зерновом рынке заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

«Во-первых, готовится выделение еще одного транша на субсидирование транспортировки продукции по железной дороге. Во-вторых, предусматривается пролонгация краткосрочных льготных кредитов, а также платежей по договорам льготного лизинга. В-третьих, будут выделены дополнительные субсидии на новые краткосрочные кредиты для закупки зерна у производителей», – сказал он.

Патрушев добавил, что уже в этом месяце начнутся закупки зерна в государственный интервенционный фонд. Планируется приобрести около 3 млн т. По словам вице-премьера, это позволит производителям продать продукцию по достойным ценам. Также будут действовать прямые субсидии в виде погектарной поддержки.

В ходе совещания Патрушев также сообщил, что в России на данный момент собрано более 131 млн т зерна, а также свыше 27 млн т масличных культур. На трех четвертях запланированных площадей засеяны озимые, а в условиях перестройки системы логистики экспортной продукции разработаны специальные меры, направленные на штатное проведение озимого сева.

Ранее правительство выделило 10 млрд руб. на поддержку ж/д перевозок направляемой на экспорт сельхозпродукции. Данная мера позволит переориентировать поставки на альтернативные направления: из Ростовской области – в акватории Черного и Балтийского морей, из Сибири – в порты Дальнего Востока в условиях ограниченного судоходства.

15 октября премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделило более 5 млрд руб. на обслуживание сельскохозяйственной продукции, находящейся в интервенционном фонде.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её