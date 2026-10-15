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Кабмин выделит 5 млрд рублей для сельхозпродукции в интервенционном фонде

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Правительство выделило более 5 млрд руб. на обслуживание сельскохозяйственной продукции, которая находится в интервенционном фонде. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Интервенционный фонд используется государством для регулирования внутреннего рынка и поддержки аграриев. В рамках него государство занимается закупкой зерна, а также продажей из госфонда. Механизм таких интервенций действует в России с 2001 г. 

«Уборочная кампания завершена более чем на 90% посевных площадей. Уже видно, что урожай будет не ниже, чем в прошлые годы. Это позволит насытить внутренний спрос – по некоторым видам продуктов даже с запасом», – сказал премьер.

В конце сентября Мишустин подписал распоряжение, по которому 21 региону направят более 670 млн руб. на поддержку агрострахования. В распоряжении указаны: Крым, Карелия, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Краснодарский край, Астраханская, Брянская, Владимирская, Иркутская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Саратовская, Смоленская, Ростовская и Томская области.

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