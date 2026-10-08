Минсельхоз оценил размер поддержки на озимый сев

Правительство формирует дополнительный набор мер для помощи аграриям в период проведения полевых работ из-за трудностей с реализацией на экспорт произведенного зерна. 7 октября было принято решение о продлении льготного кредитования для аграриев на срок до одного года, если они работают в регионах, где выращивают значительные объемы зерновых. Фастова уточнила, что на эти цели будет выделено порядка 3,5 млрд руб. «Мы внесли изменения в постановление 1528, сельхозпроизводители могут идти в банки за пролонгацией», – сообщила она.