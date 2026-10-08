Минсельхоз оценил размер поддержки на озимый сев
Минсельхоз РФ предложил направить на погектарную поддержку аграриев для проведения сева озимых под урожай 2027 г. около 30 млрд руб., сообщила журналистам в кулуарах Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2026» первый заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова.
Согласно проекту постановления кабмина, который был опубликован 23 сентября, погектарные субсидии планировалось предоставлять на сев озимых пшеницы, ржи, ячменя и тритикале. По словам Фастовой, сейчас министерством готовятся необходимые документы, потому что «сельхозникам нужны деньги сейчас». 18 сентября министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщала о том, что озимыми будет засеяно более 19 млн га.
25 сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказывал, что дополнительную погектарную поддержку по возмещению затрат на проведение сева озимых в Минсельхозе прорабатывают на уровне около 3000 руб./га.
Правительство формирует дополнительный набор мер для помощи аграриям в период проведения полевых работ из-за трудностей с реализацией на экспорт произведенного зерна. 7 октября было принято решение о продлении льготного кредитования для аграриев на срок до одного года, если они работают в регионах, где выращивают значительные объемы зерновых. Фастова уточнила, что на эти цели будет выделено порядка 3,5 млрд руб. «Мы внесли изменения в постановление 1528, сельхозпроизводители могут идти в банки за пролонгацией», – сообщила она.
Помимо этого, в сентябре на субсидирование транспортировки продукции из основных зернопроизводящих регионов было выделено около 10 млрд руб. До конца года также приостановлена уплата экспортной пошлины на зерно, а верхняя планка пошлин на растительное масло и шрот зафиксирована на уровне августа.